"Subnormal, gilipollas, te vamos a matar", las amenazas de un joven en Valencia a la Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un joven de 19 años por amenazar de muerte a un agente después de que le indicara que debía colocarse bien la mascarilla.

Los hechos se produjeron cuando los policías, durante sus labores de prevención observaron a dos jóvenes por la calle que llevaban la mascarilla en la cara, pero bajada, por lo que los agentes les instaron a que se la pusieran bien y que se identificaran.

A las indicaciones del agente, uno de los jóvenes respondió con actitud chulesca “no me la pongo porque no me sale de los cojones, póntela tú, subnormal”, mientras que el otro también les insultó llamándoles “payasos, chulos de mierda y subnormales”

La actitud de estos jóvenes provocó que los agentes de Policía les informaran que iban a ser propuestos para sanción por no llevar la mascarilla y por falta de respeto, a lo que respondieron de nuevo con insultos.

Finalmente, antes de abandonar el lugar, uno de los jóvenes se dirigió a uno de los agentes, al que al parecer conoce de vista por haberse criado en ese barrio, y le dijo: "Cuando te pillemos por la calle te vamos a reventar, te tenemos que matar, gilipollas".

Este joven, con antecedentes policiales, fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas y ha pasado ya a disposición judicial, según ha informado la Jefatura Superior de Policía