Sorteadas las 200 invitaciones para ver las mascletaes desde el balcón del Ayuntamiento

Un algoritmo ha decidido al azar el nombre de las personas que han obtenido las cien invitaciones dobles —200 en total— para disfrutar de las mascletaes de Fallas en la plaza del Ajuntament desde el balcón municipal. La presencia ciudadana se recupera de esta manera en el edificio consistorial después de dos años en los que se tuvo que interrumpir por la pandemia. También asistirán los ganadores y ganadoras del sorteo de 2020, que se vieron afectados por la suspensión de las celebraciones.

El siguiente paso tras el sorteo es la comunicación por correo electrónico a quienes han resultado beneficiarios. Hay que confirmar la aceptación o renuncia en el plazo indicado en el mismo mensaje; en el primer caso, también se deben facilitar los datos del acompañante: nombre, apellidos y DNI. Los pases, como en años anteriores, son intransferibles y sirven para un día concreto que no se puede modificar. Si los ganadores y ganadoras no responden, lo hacen fuera de tiempo o, por cualquier motivo, finalmente no pueden acudir, su invitación doble se asignará al siguiente de la lista de reserva que genera el sistema informático.

Los concejales de Cultura Festiva, Carlos Galiana, y Agenda Digital y Administración Electrónica, Pere Fuset, han presenciado la rifa. En total, se han inscrito 20.348 personas a través del formulario web habilitado desde las 0:00 horas del pasado día 21 hasta las 23:59 horas del miércoles, día 23. El primer registro se efectuó 26 segundos después de abrirse el plazo; el último, un minuto y diez segundo antes de cerrarse. Para poder participar había que ser mayor de edad y estar empadronado en la ciudad de València; 4.506 personas no cumplían los requisitos. La mayoría de solicitantes han sido mujeres (61,4 %), siguiendo la tendencia de las pasadas ediciones. Por distritos, el vecindario de Quatre Carreres encabeza el ranking, seguido de cerca por el de Patraix y Camins al Grau.

Galiana ha manifestado que se trata de “una oportunidad de ver la mascletà desde un lugar especial y diferente, al lado de las Falleras Mayores y las Cortes de Honor”. También supone “un paso más en la recuperación de la máxima normalidad posible después de la suspensión de 2020 y el aplazamiento del año pasado”. El titular de Cultura Festiva ha recordado que fue en 2016 cuando “el gobierno de Joan Ribó quiso rescatar el balcón para todos los vecinos y vecinas de València y, ahora que recuperamos el ciclo tradicional de mascletaes, también la ciudadanía podrá disfrutarlas desde el balcón de la casa de todos los valencianos y valencianas”.

Por su parte, Pere Fuset ha expresado “satisfacción” porque “el balcón municipal se abra a los vecinos y vecinas del municipio”. Asimismo, ha detallado las estadísticas del sorteo desde que se puso en marcha, en 2016. “A pesar de que este año hemos tenido un poquito menos de tiempo (menos días para inscribirse)” por las circunstancias sanitarias, ha apuntado el edil, “la cifra (de participantes) no solo se ha igualado sino que incluso ha llegado a superar los datos de años anteriores”.

Este viernes se han sorteado diez invitaciones dobles para cada día del 1 al 10 de marzo. Además, a partir del 11 de marzo se acercarán al balcón del Ayuntamiento los ciudadanos y ciudadanas que obtuvieron una entrada doble en el sorteo de 2020, pero no pudieron disfrutar de las mascletaes hace ahora dos años como consecuencia de la pandemia.