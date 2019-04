Son posibles las medidas fiscales que proponen los candidatos

¿Son realistas las medidas?

Las principales promesas tendrían que ir al pairo de reducir gasto más que otra cosa, ya que lo que no interesa es aumentar la presión fiscal; con lo que te das cuenta de que todo lo que se promete es con el objetivo de comprar votos. La realidad nos indica que cada vez estamos más endeudados y los números no salen. Deberíamos mirarlo todo con lupa y no creernos todo lo que nos dicen.

Pedro Sánchez afirmó hace unos días que realizará una subida del salario mínimo interprofesional. ¿Cuál es su punto de vista?

Es cierto que lo que interesa es que el ciudadano tenga más dinero en el bolsillo. Lo que es lamentable es que no podamos subir los salarios en la medida que sería deseable. Lo que pasa es que lo ideal sería reducir la tributación o los costes para que la gente tenga más dinero en bolsillo. Estas subidas tan drásticas no benefician a tantos colectivos como parece ya que la mayoría de trabajadores se rigen por convenios colectivos y la mayoría de ellos están por encima de salario mínimo, por lo tanto ahí no afecta prácticamente. Esta medida no se puede hacer a las bravas hay que consensuarlo.

A nivel autonómico Isabel Bonig ha afirmado en COPE MÁS Valencia que va a reducir el IRPF en el tramo de Comunida Valenciana. ¿Cuál es el porcentaje real? ¿Se va a notar en el bolsillo de los valencianos?

Sí, puede ser significativo, desde luego. Lo que hay que tener en cuenta es que nosotros tenemos una tributación bastante elevada respecto a otros países comparado con el poder adquisitivo que tenemos. Por otra parte está el coste laboral, que nunca se incluye como impuesto y realmente el coste que tiene las empresas por cada trabajador es muy superior al que tienen otros países como Alemania que tributan un 12% cuando nosotros tributamos un 29%. Esos puento de más podrían ir directamente al bolsillo del trabajador.

Por lo tanto reducirlo se puede y además se debe. Lo que se ha demostrado es que cuando hay una disminución de impuestos la recaudación sube y eso es lo que interesa que el contribuyente no esté parada en casa.

El PPCV eliminará el impuesto de sucesiones y donaciones y por su lado el PSPV explica que ese impuesto es importante y se debe manterner. ¿Cuál es su posición?

Todo lo que ya haya pagado impuestos no tiene porque volver a pagarlos. Ya tenemos bastante cosas que tributan y que no tendrían que tributar como para ir añadiendo. El impuesto de sucesiones no se trata de que haya una parte exenta, la cuestión es por qué tienen que pagar unas personas que han ahorrado durante toda su vida laboral y dicho ahorro va en beneficio de su familia cuando otros se lo han gastado y llevado puesto al otro mundo, no tienes porque discriminar a unos u a otros. Es un impuesto que no tiene demasiado sentido.

Un colectivo que sale a la palestra solo en elecciones son los autónomos. ¿Cuál es la medida que se debería adoptar para equiparar los decehos de trabajdores por cuenta ajena y propia?¿Y de todas las propuestas con cuál te quedas?

Voy a decir una propuesta que no se oye a nadie. El autónomo por ejemplo, los espacio que tiene en blanco y no ha cotizado, se las calculan a valor cero; mientras que si estás por cuenta ajena te lo calculan como salario mínimo. A partir de ahí hay muchísimas cosas más que cambiar en los autónomos. Es un tema muy complejo ya que entra de por medio la opinión del funcionario o inspector de turno por ejemplo en las deducciones de gastos.