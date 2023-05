La solución de Ribó (Compromís) a las colas del padrón: en las juntas de distrito y por la tarde

El alcalde de València y candidato a la reelección de Compromís per València, Joan Ribó, ha anunciado un plan de choque para el padrón que consiste en la posibilidad de empadronarse en las Juntas de Distrito y también por la tarde en algunas oficinas.



Ribó ha realizado este anuncio en un acto con las personas migrantes, en el que ha dicho también que se potenciará la unidad contra delitos de odio de la Policía Local, donde ya existe el grupo GAMA, para combatir estos delitos.



Ha defendido que en los últimos años la coalición ha apostado por convertir València "en una ciudad de derechos, impulsando políticas comprometidas y valientes de manera transversal y cooperativa con la participación de la sociedad civil".



Sobre el plan de choque para el padrón municipal, el alcalde ha explicado que revisará todos los procedimientos administrativos para tener una administración más eficiente y ágil, en la dirección de ampliar el horario y que se pueda abrir alguna tarde durante la semana, y de dar servicio en las juntas de distrito, con el objetivo de descongestionar los edificios principales del Ayuntamiento y Tabacalera.



Ha anunciado la ampliación y refuerzo del equipo GAMA de la Policía Local de València, extendiendo su presencia a todas las Unidades de Distrito, y potenciar las unidades encargadas de la atención a víctimas de delitos de odio, "un problema que sufren especialmente las personas migrantes", ha considerado.



Impulsará la creación de un consejo local en defensa de la libertad religiosa, ideológica y de conciencia. "En València cada persona tiene que amar como quiera y creer en aquello que considere, sin que esto suponga ningún problema para la convivencia", ha proclamado.



Ha avanzado también la creación de un nuevo servicio municipal gratuito llamado "Ca'LaVeïna" para diferentes barrios de la ciudad, entre ellos Orriols, Nazaret y la Fontsanta, que ofrecerá información de los recursos y servicios más próximos a la ciudadanía para cuidar a mayores, niños o personas con diversidad funcional.



El servicio servirá además como un espacio de respiro y de canguro para los cuidadores o familias, para que puedan tener tiempo para su autocuidado.



Compromís per València tiene previsto desarrollar protocolos específicos para la inclusión laboral de las personas migrantes, refugiados o en petición de asilo, que incluyan formación en materia de lenguas, orientación y prácticas laborales.



"Es necesario que no solo los tengamos en cuenta, sino que haya recursos específicos para desarrollar oportunidades laborales", ha concluido.