Sólo el 26% de los puestos directivos son mujeres en la Comunitat Valenciana

Solo el 26% de los puestos directivos son mujeres en la Comunitat Valenciana, por debajo del 34% de media en España, a pesar de que las empresas con CEO femeninas "tienen mayores beneficios". En concreto, según un estudio global de la Organización Internacional del Trabajo, tres de cada cuatro empresas que han promovido la presencia de mujeres en cargos directivos han registrado un aumento de sus beneficios del 5% al 20%.

Estos datos se han puesto de manifiesto en el Primer Foro de Liderazgo Femenino impulsado por el Ayuntamiento de Valencia, a través de Valencia Activa, que se ha celebrado este vienes en el Palacio de Congresos

Al respecto, la consellera de Innovación, Carolina Pascual, ha recalcado que como marca el lema del foro es "cierto" que "si una mujer avanza, avanzamos todas", pero ha añadido: "Si las mujeres avanzamos, avanzaremos todas y todos". "Porque cuando hablamos de liderazgo femenino no hablamos solo de las oportunidades para las mujeres, sino de la oportunidad para toda la sociedad y es una gran oportunidad", ha recalcado.

En ese sentido, ha señalado que "una sociedad que no impulse y visibilice el talento de las mujeres está perdiendo el 50% de su capacidad y esto no sería inteligente". De hecho, ha recordado que, según el informe 'Woman Matter. A way forward for Spain', elaborado por McKinsey and Company, de no haberse producido una entrada de mujeres en el mundo laboral como la que hubo en la década de los 90, el PIB español del año 2015 habría sido un 18%.

Además, el Fondo Monetario Internacional analizó 2 millones de empresas de 34 países europeos y llegó a la conclusión de que la incorporación de una mujer en un puesto directivo aumentaba entre 8 y 13 puntos básicos la rentabilidad sobre los activos. Sin embargo hay brecha de género que también impacta sobre la economía y "lo hace de forma muy negativa".