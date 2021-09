Sole Giménez: “Las redes no han hecho más fácil el camino a la música”

La cantante valenciana Sole Giménez ha aprovechado que se encuentra en plena promoción de su nuevo trabajo discográfico, ‘Mujeres de Música – Volumen 2’, para atender al equipo de Trending Cope y hablar de su relación con las redes sociales y su estrategia en ellas.

Precisamente sobre esto, Sole nos ha comentado que si bien es cierto que las redes sociales ofrecen multitud de herramientas para hacer más visible el talento de los nuevos artistas, eso no ha hecho más fácil el camino a la música, ‘porque en ese universo que es Internet hay que encontrarse también con el público. Antes tampoco era fácil, pero los caminos estaban más claros y ahora casi tienes que saber más d marketing digital que de música’.

En este sentido, la cantante valenciana ha mostrado su inquietud por el hecho de que la vida virtual le reste espacio al verdadero talento musical. ‘Es más, en mi vida las redes sociales ocupan un espacio no demasiado grande, porque no quiero obsesionarme con eso. Como soy de la vieja escuela, le doy más importancia a la música, pero no a mi vida personal dentro de las redes. Además, soy bastante tímida y poco curiosa de la vida de los demás’, nos ha comentado entre risas.

Sole Giménez fue una de las artistas que, durante el confinamiento, ofreció pequeños conciertos a través de sus redes sociales para hacer más liviano el trance a la gente. ‘Nosotros no podemos estar en un hospital ayudando, así que ayudamos con lo que sabemos hacer: música, porque la gente necesitaba estar acompañada y fue muy bonito hacerlo’.

Con su gira ‘Mujeres de Música – Volumen 2’, Sole Giménez pasará el 11 de septiembre por Tarragona y el 9 de octubre estará en Valencia. Una lista de conciertos que puede consultarse al completo en su página web.

Audio