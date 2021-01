Solares de la Fuente San Luis, Monteolivete y Benicalap se convierte en aparcamientos provisionales

El Servicio de Movilidad Sostenible ha iniciado los trabajos de adecuación de tres solares ubicados entre las calles Flor de Mayo y Pintor Jover (Font de Sant Lluís), en la calle Castellonet de la Conquesta (Benicalap) y entre las calles Nino Bravo y Alcalde Gisbert Risco (Mont-Olivet), para su uso provisional como aparcamientos. Ya se han colocado las señales perimetrales que indican la prohibición de estacionar, de manera que las parcelas queden despejadas y se puedan iniciar las obras con toda la maquinaria el lunes 11, siempre que lo permitan las condiciones meteorológicas.

Las obras de adecuación del solar ubicado entre las calles Nino Bravo y Alcalde Gisbert Rico, que tiene una superficie de 5.600 m2, fueron adjudicadas el pasado 8 de septiembre por un importe de 149.834,51 € (IVA incluido). Resultó adjudicataria la mercantil Grupo Bertolín SAU, que tiene un plazo de dos meses para llevar a cabo los trabajos, que permitirán disponer de 230 plazas de estacionamiento general, y siete para personas con movilidad reducida.

Por su parte, tanto la adecuación del solar de 3.150 m2 de la calle Castellonet de la Conquesta, como el de 1.620 m2 de la calle Flor de Mayo, adjudicados ambos el pasado 6 de octubre también a la mercantil Grupo Bertolín SAU, tienen prevista una duración de 30 días. En el caso del solar de Flor de Mayo el importe de adjudicación ha sido de 50.660,64 €, y el de Castellonet de la Conquesta de 66.089,76 € (IVA incluido en los dos casos). Albergarán, respectivamente, 66 plazas generales y 4 PMR, y 132 plazas generales y 4 PMR.

El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha manifestado que estas actuaciones «acaban con la situación de peligrosidad que suponía el estacionamiento no autorizado en estos enclaves, que incluso se realizaba sobre las aceras, lo cual no está autorizado, y además supone un evidente peligro para los peatones». Además, ha añadido, «estas actuaciones, o cualquier otra como una instalación deportiva, ayudan a adecentar los espacios que hasta ahora eran insalubres». No obstante, el edil ha recordado que «los compromisos de sostenibilidad y cambio climático suscritos por el Pleno Municipal en las últimas décadas obligan a la Corporación Municipal a no generar nuevas bolsas de estacionamiento en la ciudad, sino a reducirlo y recuperar espacio público».

«Por ello –ha añadido Grezzi- las futuras actuaciones de este tipo tendrán que ir ligadas siempre a la aplicación previa en el entorno de la zona de estacionamiento exclusiva para residentes, que también se aplicaría en el aparcamiento provisional si finalmente fuera necesario».

La condición de aparcamiento «provisional» se debe a que el uso de estos solares se destina, por el momento, al estacionamiento hasta que se defina su uso definitivo de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).