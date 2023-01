Sindicato médico CESM rechaza la oferta de Sanidad "vacía de contenido"

El sindicato médico CESM CV ha rechazado la oferta que la Conselleria de Sanidad entregó este miércoles en la tercera reunión para abordar las peticiones de esta organización ante el preaviso de huelga para los días 17 y 18 de enero, al considerarla "vacía de contenido y plagada de vaguedades".



CESM CV califica esta propuesta de "totalmente inaceptable e inasumible" y cree que redundará en "agravar el principal problema de la sanidad pública", por lo que emplaza a la Conselleria a atender las reivindicaciones del colectivo de médicos y "evitar el conflicto", según ha informado en un comunicado.



El sindicato ha acusaso a Sanidad de tener "una retórica vacía de contenido, y mensajes puramente publicitarios, de índole político y electoralista" y le pide que, por responsabilidad, negocie y dote de contenido su oferta para que sea una propuesta "seria y acorde a las necesidades" que los facultativos reclaman.



Según el sindicato, tal vez el problema de la falta de médicos no sea solo las condiciones de trabajo, pero "no cabe duda" de que las condiciones en que se ejerce la medicina hace que decidan irse a otras comunidades, a otros países o a la sanidad privada.



"Eso es una realidad indiscutible y que no se podrá atajar sin una reforma profunda en la política de personal y de las condiciones laborales en general, y especialmente en lo que atañe al colectivo médico", ha asegurado el CESM CV.



Las reivindicaciones planteadas ante la Administración por el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM CV van encaminadas a mejorar las condiciones laborales y a evitar que la sanidad pública quede desmantelada, según la nota.



La "crónica" sobrecarga asistencial, el aumento de las demoras en la asistencia, un crecimiento exponencial de las listas de espera y un aumento del número de pacientes a atender "inasumible" para los médicos, incluso peor que antes de la pandemia, son deficiencias que destaca el sindicato.



"Los tan publicitados refuerzos en supuestos incrementos de plantilla no han provocado una aparente mejoría", y a ello se suma la existencia de casi un 40 % de la plantilla pendiente de la consolidación de su puesto de trabajo.



Según el CESM CV, los médicos no han planteado un conflicto contra la población, al contrario, va "en defensa de la sanidad pública", y por ello, han asegurado, no van a caer en la trampa de que se les criminalice.