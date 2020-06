Sin rastro del ADN de Marta Calvo en los vertederos de Dos Aguas y l'Olleria

La versión del presunto asesino de Marta Calvo, José Ignacio P., "está cayendo". Es el sentir de la familia de la joven tras las últimas pesquisas llevadas a cabo por los agentes del departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil en las que ninguna de las siete pruebas recabadas desprenden evidencias científicas que corroboren que Calvo fue arrojada a los vertederos de basura, tal y como defiende el presunto asesino. La versión de éste mantiene que después del encuentro sexual con cocaína en la vivienda de Manuel descuartizó a la joven y la arrojó en los depósitos de basura.

La familia de la víctima: Es un psicópata y su versión del descuartizamiento está cayendo

De esta manera, la Guardia Civil focalizó sus investigaciones en los vertederos de Alzira y l'Olleria, donde se han recabado hasta 7 pruebas sospechosas, pero ninguna ha podido probar que el presunto homicida, efectivamente, arrojara a Calvo. Tras el análisis de ADN de estos restos sospechosos conservados en su día por la Policía Científica no se han hallado restos ni de Calvo ni de José Ignacio. Una de las zonas que fueron peinadas en la investigación fue el ecoparque localizado en el Polígono 1 del camino Pujol de Alzira. En este lugar fueron exaximanados dos contenedores de los que se extrajo como prueba sospechosa una gasa blanca con restos de color rojo y muestras de dos machas en el fondo del depósito. Ninguna de las pruebas ha resultado concluyente para la policía científica. La gasa se corresponde con una mujer distinta a Marta y no guarda relación con los restos localizados en Manuel ni con el resto de supuestas víctimas. En el caso del contenedor situado entre los números 34 y 40 de la calle Juan XXIII de l'Olleria de nuevo no se obtuvo ninguna muestra de ADN que confirmara la presencia de restos de Marta. A día de hoy sigue siendo una incógnita qué fue exactamente qué hizo con ella el presunto asesino.