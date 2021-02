Silvia Jato: "Las redes sociales son vitales para conectar con los menores y ayudarles"

Silvia Jato además de comunicadora y modelo estudió también económicas y cree que esta nueva era digital a la que se está teniendo que adaptar es fascinante. "Las personas son las mismas y tienes que comunicar y llegar a ellas adaptándote a las formas de hacerlo. Renovarse o morir, esa es la realidad".

Las redes son una manera de conectar con el público cuando no estás en tu medio habitual

Con casi 20.000 seguidores en Instagram la presentadora reconoce que no es "una loca" de dejarse la vida en ella mostrando todo lo que ocurre en su vida. "Creo que las redes sociales no deben estar para eso porque pueden generar problemas y trastornos. Para mi deben ser una manera de conectar con el público cuando no estás en tu medio habitual; es una manera de decirles que sigues activa, que puedes aportar fotos de archivos que como fans no tenían por ejemplo, pero mostrar mi vida más personal no lo hago. Soy muy recelosa de compartir y ni mis hijos ni mi pareja no aparecen", reconoce Jato.

Pese a tener claro lo que no quiere subir de su vida privada, la modelo no sigue una estrategia en sus perfil de manera estricta. "Si tuviera una estrategia triplicaría o cuadruplicaría mis seguidores. Apuesto por la naturalidad quien me conoce sabe que no tengo filtro y que lo que ponga es un fiel reflejo de esta servidora".

Audio

LO MEJOR Y LO PEOR DE LAS REDES SOCIALES

Para Silvia Jato lo mejor que tienen las redes sociales es haberse reencontrado con gente con la que "hacía mucho tiempo que las tenía perdidas. Y luego los mensajes de cariño del público. Ese día que te levantas y no ves el sol y llega ese mensaje de cariño y te alegra".

Dentro de los aspectos positivos que tienen las redes sociales Jato destaca la divulgación de muchos temas que son importantes y que desde su fundación Alcohol y Sociedad divulgan. "imagínate si no estuviéramos conectados a las redes que es lait motiv y su manera de comunicarse. Es vital estar en ellas, incluso tenemos programas dentro de nuestra web totalmente online dirigidos a padres, profesores y a todo aquel que quiera ayudar a los jóvenes a no caer en el alcohol".

Sobre el reto digital que se marca Silvia Jato para este 2021 es el podcast; "un movimiento muy atractivo para comunicar que ha surgido a través de las redes sociales y que quiero ver si me atrae".

"No podemos parar, debemos actualizarnos y no quiero que los jóvenes me digan. Tú que sabrás", finaliza la modelo.