Siguen las reacciones a la situación de Zaplana

Mucho se está hablando estos dias de la situaicon de prisión provisional que afecta al ex presidente Zaplana pese a su delicada enfermedad de leucemia que padece y que lo tiene ingresado en el hospital La Fe desde hace ya 10 dias. Hoy , desde un lado y otro del expectro político han defendido que tiene que haber medidas para paliar su enfermedad fuera de prisión sin poner en riesgo la investigación.

La vice presidenta del Consell, Monica Oltra ha insistido en que tal y como se pronuncio en su dia, la justicia tiene que tener más humanidad pero puntualiza que no sólo en este caso particular sino en general con cualquier preso que tenga problemas severos de salud.

Por su parte, la lider de los populares valencainos, Isabel Bonig ha expresado este jueves, "desde el punto de vista personal", su "apoyo" al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y a su familia y le ha deseado una "pronta recuperación" aunque ha mostrado su respeto a las decisiones judiciales. Desde el "respeto absoluto a las decisiones judiciales", ha pedido que tanto en este como en otros casos "cuanto antes se resuelva" la situación y ha opinado que la gente "tiene derecho a un juicio justo" y a que "se determine su inocencia o culpabilidad".

A nivel nacional, el presidente del PP, Pablo Casado ha pedido medidas para paliar su enfermedad fuera de prisión" teniendo en cuenta que "por lo que dicen los expertos no hay riesgo de destrucción de pruebas ni riesgo en el proceso". El líder del PP ha recoreado las delcaraciones de hace unos dias de Jaime Ignacio del Burgo y se ha mostrado de acuerdo con él con su última reflexión en relación al estado de Zaplana y ha lamentado que, a pesar de las "advertencias médicas", le están "negando la posibilidad de cambiar las medidas cautelares de prisión preventiva a otro tipo de medida cautelar en su propio domicilio o en el hospital".

Zaplana se sometió ayer a varias pruebas médicas que -según desvela el diario Levante- se desarrollaron sin problemas. La familia y el abogado del ex presdiente y ex ministro esperarán ahora al informe médico que realice el servicio de hematología y hemoterapia del hospital La Fe, que ha atendido al ex presidente desde que fue transplantado, para decidir si vuelven a solicitar por quinta vez la libertad provisional del ex ministro.