Sigue estos sencillos consejos si vas al monte estas pascuas....

En Semana Santa son habituales los planes en los parajes naturales de la Comunitat y zonas de recreo, pero debemos prestar espacial atención a unos consejos prácticos para que esa mayor afluencia de gente no afecte a los montes y no se produzcan accidentes e incendios forestales.

La Generalitat activa desde mañana y el próximo lunes 29 de abril el dispositivo especial de Semana Santa y Pascua que incluye entre otras medidas, el refuerzo del personal del 112 pero también vigilancia de la superficie forestal de la Comunitat.

Todo ello, se une al dispositivo formado por más de 800 efectivos que durante estos días se Semana Santa y Pascua aplicarán medidas extraordinarias como la prohibición de realizar quemas en terrenos forestales contiguos o con uma proximidad al monte inferior a 500 metros, cualquier actividad como quema de márgenes de cultivos restos agrícolas o matojos relacionados con el aprovechamiento cinegético o ganadero y operaciones de destilación de plantas aromáticas. Por eso, las quemas agrícolas aprobadas en en los planes locales o las autorizaciones durante ese periodo quedan suspendidas.

Sólo se podrá realizar fuego del 18 al 29 de abril en los lugares habilitados y dentro de las recreaciones forestales, siempre que Emergencias no declare nivel 3 de pre emergencia por riesgo de incendio, que en ese caso, también estará prohibido hacer fuegos en los paelleros y lugares habilitados. Las aeronaves de la Generalitat realizaran vuelos de vigilancia en función del nivel de pre emergencia.

En COPE Valencia hemos charlado con Jorge Suárez, técnico de emergencias que nos recuerda la importancia de tener en cuenta pequeños gestos que a veces no tenemos en cuenta y que pueden provocar daños en los montes. Así Suárez recuerda que nunca hay que hacer fuego en ningún sitio que no este habilitado”. También es importante atender a las indicaciones de los agentes medioambientales, usar el medio ambiente de forma respetuosa, no utilizar maquinaria cerca del monte que pueda provocar chispas”, añade Suárez.

La prevención debe ser los 365 días del año, asegura Jorge en COPE Valencia, “cuando vayamos medio natural no tenemos que dejar ninguna huella, el mediterráneo es muy débil, se producen incendios por causas naturales pero también por pequeños descuidos como las chispas de maquinarias, o de un tubo de escape, o por tirar las brasas pensando que están apagadas... por eso debemos tener presente siempre el riesgo y extremar las precauciones”.

Jorge Suárez ha insistido en la "precaución, responsabilidad y colaboración ciudadana. Recuerda que ante cualquier posible incendio o accidente llamemos al 112, que nunca pensemos que habrá llamado alguien, sino que llamemos siempre para poder movilizar los recursos de forma inmediata”.