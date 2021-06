Sigfrido Molina: "Mis mejores influencers son mis clientes, que recomiendan mi producto porque les gusta"

¿Puede una marca de aguacates convertirse en influencers por sí misma? Pues para muestra un botón. Este es el ejemplo de Sigfrido Molina, un hombre que ha conseguido posicionar su marca en la red social más influyente del momento a base esfuerzo, constancia y calidad del producto. Con más de 25.000 seguidores Sigfrido Fruits se alza como el aguacate del momento.

Todo se me vino encima, en el buen sentido de la palabra

"Aquí no hay secreto; aquí trabajo, constancia, tesón y muchísimo esfuerzo'', reconoce Sigfrido cuando le preguntan por cómo ha logrado ese posicionamiento. "Conozco el aguacate desde que tenía 8 años y mi padre lo plantó. Siempre quise buscar un valor añadido porque siempre se dice que el aguacate se vende muy caro pero no siempre el agricultor recibe un retorno justo".

Partiendo de esa base de justicia en la agricultura y de conocimiento del producto Sigfrido comenzó su andadura y "todo se me vino encima, en el buen sentido de la palabra. Llevo, ya, ocho años de emprendedor".

CUÁNDO DIO EL SALTO A LAS REDES SOCIALES

"Cuando empecé en 2013 las redes sociales comenzaban a estar en auge y yo tan solo quería enseñar mi producto. Quería mostrar que mi producto era especial y quería dar una imagen a los clientes físicos pero también quería que los que no me conociesen me viesen", reconoce Sigfrido que pese a haber estudiado magisterio es un apasionado de la publicidad y el marketing.

El mundo de las redes sociales se suele relacionar con un público joven pero respecto a esto Sigfrido reconoce que en el campo "también hay gente joven trabajando. Parece que no pero cada vez hay más jóvenes agricultores".

Sigfrido Fruits ha conseguido todo un hito y es que muchos influencers hayan recomendado sus productos sin necesidades de un convenio publicitario. "Hay que pedirle a la gente que te den una oportunidad para probar tu producto y esto nos ha ocurrido con personas con reputación y sin pedirles nada a cambio pero tampoco pagando. Pero mis mejores influencers son nuestros consumidores de a pie de calle que se gastan la pasta en una pieza de aguacate".

Audio