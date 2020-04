Siete de cada diez valencianos cumplen con las recomendaciones en sus compras durante el coronavirus

El 75,9% de los valencianos afirma haber reducido la frecuencia con la que realiza la compra de servicios básicos frente al 6,4% que admite que, no solo no sigue la recomendación de reducirlas salidas para comprar si no que la ha aumentado respecto a sus hábitos antes del coronavirus. Por su parte, un 16,8% realiza la compra de la misma manera que antes del confinamiento.

Así, se desprende de la encuesta "Hábitos de Consumo y COVID-19" que ha realizado la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana a 935 personas consumidoras con el objetivo de conocer las modificaciones de los hábitos de compra en la ciudadanía durante estas semanas.

Salir una vez por semana es lo que la mayoría de los valencianos estamos realizando según la encuenta, ya que más del 58% así lo ha confirmado frente al 23% de los entrevistados que asegura realiza las compras básicas entre 2 y 3 veces por semana, mientras que un 15,8% escala más sus compras y afirma realizar las compras básicas cada dos semanas. En cambio, solo un 1,1% afirma ir a comprar diariamente.

Por sectores la modificación se ha producido incrementando un 26% la compra de productos de limpieza y desinfección

Los valencianos suspendemos en la recomendación del Ministerio de realizar nuestras compras en el supermercado o tienda más cercana, puesto el 65% con no han variado sus lugares de compra. De hecho, 7 de cada 10 personas que han modificado el lugar de compra lo han hecho en supermercados. Concretamente el 69,3% de aquellos que han modificado su lugar de compra lo han hecho en supermercados, seguido de un 48,9% que ha cambiado a pequeños comercios. Seguidamente, se sitúan los mercados municipales con un 16,3% de respuestas, y de la venta online con un 13,2% de menciones y finalmente las grandes superficies y la venta telefónica con un 11,3% y un 6,0% respectivamente.

Además, prácticamente la mitad, concretamente un 48,3%, solo menciona un único tipo de lugar de compra, mientras que un 51,7% ha mencionado a la vez 2 o más lugares distintos de compra. Casi la mitad de las personas consumidoras afirman no haber modificado el contenido de la cesta, un 47% así lo manifiesta, en cambio un 51,7% asegura que sí ha cambiado su cesta de la compra. Por sectores la modificación se ha producido incrementando un 26% la compra de productos de limpieza y desinfección.

Prácticamente la misma cantidad, un 25,9% ha aumentado la compra de fruta, verdura y productos frescos, mientras que un 24,6% ha aumentado el consumo de alimentos no perecederos. Finalmente, un 8,1 % ha aumentado el consumo de productos que no utiliza habitualmente.

El incremento de la cesta de la compra es otra de las cuestiones que se ha preguntado en la encuesta, 1 de cada 3 entrevistados, concretamente un 33,1%, afirma que ha mantenido igual, el gasto de su cesta de la compra, un 61,4% afirma que lo ha incrementado, un 48,5% lo ha aumentado entre un 10 y un 20%, y un 12,9% afirma haberlo incrementado más de un 30%.

Por el contrario, solo el 4,5% afirma haber disminuido el gasto de su cesta de la compra. Entre aquellos que afirman que han aumentado el gasto en su cesta, el principal incremento es debido a realizar la comida y cena en casa con un 58,9% de menciones. En segundo lugar, se sitúa el haber comprado un mayor número de productos con un 47%, seguido por el hecho de no comparar precios en los diferentes establecimientos con un 25,6% y en cuarto lugar, se menciona el hecho de comprar productos que no se compran habitualmente con un 19,3% y en último lugar se menciona la ausencia de ofertas con un porcentaje de menciones del 16,2%.