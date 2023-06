Sémper sobre Flores: "Una persona condenada por maltrato no debería dedicarse a la política"

El portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, ha afirmado este lunes que cualquier persona que haya sido condenado por violencia machista, como es el caso del candidato de Vox a presidir la Generalitat Valenciana, Carlos Flores, "no debería dedicarse a la política".



Sémper ha respondido así al ser preguntado, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP, sobre si para los populares es una "línea roja" que un condenado por violencia machista sea candidato de Vox y pueda pactar con el PP en la Comunitat Valenciana.



"Obviamente para nosotros alguien que es un maltratador o que ha sido condenado es una persona que no debería dedicarse a la política", ha recalcado el dirigente popular.



Ha evitado aclarar, sin embargo, al ser repreguntado por esta cuestión, si el PP aceptaría un pacto de Carlos Mazón con Flores y se ha remitido a las negociaciones que están en marcha en todas las comunidades, también en la valenciana.



Por su parte, el vicesecretario de Organización del PPCV, Juan Francisco Pérez Llorca, ha sido preguntado este lunes sobre si el principal escollo para pactar con Vox sería la presencia de Carlos Flores en el futuro Gobierno valenciano, a lo que ha respondido: "El Partido Popular no ha vetado a nadie".