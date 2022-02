El Seguro de Responsabilidad Civil de Sanidad cubre las indemnizaciones a médicos afectados por la covid

Carlos Fornes, presidente de la ADSCV, ha asegurado que los profesionales sanitarios de la sanidad pública pueden estar tranquilos porque su trabajo está cubierto por la Administración, que tiene contratado un Seguro de Responsabilidad Civil Sanitaria para todos sus empleados en relación a las últimas sentencias relacionadas con la COVID. Todo después de las últimas sentencias contra la administración, que las obliga a indemnizar a los profesionales contagiados por covid por no llevar elementos de protección y conocer que el seguro que adjudicó hace un año la conselleria excluye las reclamaciones relacionadas con el coronavirus. En este sentido, ha indicado Fornes, "también están cubiertos todos los procedimientos judiciales de agresiones o amenazas a los profesionales sanitarios de la Sanidad Pública a través de la compañía de seguros contratada por la Administración".

Y es que, "después de dos años durísimos, los profesionales sanitarios no se merecen que se siembren dudas y se lancen informaciones que son totalmente falsas y solo sirven para añadir incertidumbre a unos profesionales que están física y mentalmente ya agotados".

Además, el presidente de la ADSCV también ha explicado que "en el caso concreto de la Covid-19, lo que ha pasado es que las compañías aseguradoras no han querido incluir en sus pólizas debido al elevado número de personas afectadas, pero eso no quiere decir que los profesionales no estén cubiertos, puesto que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública es quien responde en los casos de responsabilidad patrimonial y de responsabilidad civil derivada de condena penal". "El único supuesto -ha indicado Fornes- en el que el profesional de la sanidad pública no está cubierto (ni ahora ni antes) es si se demuestra que ha habido dolo, es decir, voluntad maliciosa de engañar a alguien, de causar un daño o de incumplir una obligación contraída".