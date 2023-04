Segundo día de huelga de médicos: del 80% según convocantes al 6% de Sanidad

La segunda de las tres jornada de huelga convocada por el sindicato médico de la Comunitat Valenciana (CESM CV) ante la falta de acuerdo con la Conselleria de Sanidad a sus reivindicaciones está teniendo un seguimiento de entre el 70 y el 80 por ciento según los convocantes, mientras que desde la Administración sanitaria lo cifran en el 6,09 por ciento.

Por su parte, el Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap), que se ha sumado la huelga pero centrándola en Atención Primaria, ha cifrado el seguimiento en un 17,04 por ciento, y mientras en algunos centros de salud de la Comunitat se ha llegado al 48 por ciento, en otros el apoyo ha sido nulo.

Esta protesta de 24 horas se realiza tras la ruptura de las negociaciones entre CESM y la Conselleria de Sanidad, aunque el resto de sindicatos de la Mesa Sectorial (CCOO, UGT, SATSE, CSIF e Intersindical Valenciana) firmaron con la administración autonómica un acuerdo, que calificaron de "histórico", para mejorar la Atención Primaria valenciana.

Desde la Conselleria de Sanidad han informado de que la jornada está transcurriendo con normalidad y con un "mínimo impacto asistencial en el sistema sanitario público" y, según datos recopilados de los distintos departamentos de salud por parte de la dirección general de Recursos Humanos, el seguimiento de la huelga ha sido del 6,09 % de los médicos (inferior a la primera jornada, que cifraron en 7,4 %).

El secretario general del sindicato médico CESM CV, Víctor Pedrera, ha señalado a EFE que el seguimiento en esta segunda jornada ha sido "muy alto", de entre el 70 y el 80 por ciento, mayor en la Atención Primaria, ha indicado que la cifra dada por la Conselleria de Sanidad "es falsa, porque están contando sobre el total de la plantilla", y ha denunciado que los servicios mínimos "son abusivos".

"En Atención Primaria, los servicios mínimos en muchos centros de salud han sido del 100 % de la plantilla, y nosotros calculamos el seguimiento con los trabajadores que si pueden ponerse en huelga y lo han hecho. En este caso el seguimiento ha sido muy alto", ha subrayado.

CESM-SAE no firmó el acuerdo con el resto de sindicatos y Sanidad porque le parecía "un insulto" lo ofrecido por la Consellería: "La forma de implantar las 35 horas semanales a cómodos plazos en 2 años y sin aplicarla en la jornada de sábado, el aumento de la hora de guardia en solo 1,5 euros y el agravio comparativo con otras categorías, o la gestión inconcreta del exceso de pacientes en las agendas".

Decenas de médicos se han concentrado a las 12 horas ante la Conselleria de Sanidad en València, la plaza de la Montañeta en Alicante y el Hospital General de Castelló, para exigir una "atención médica de calidad" y manifestar que "sobran las razones" para realizar una huelga médica, cuya tercera jornada está prevista para el próximo 8 de mayo.

Dos horas antes, a las 10, medio centenar de médicos del Hospital Comarcal de Vinaròs (Castellón) se han concentrado en las puertas del centro con carteles con las frases "Hay razones para seguir luchando. Por una asistencia médica de calidad" y folios con las razones por las que el sindicato médico no ha firmado el acuerdo de la Conselleria.

Respecto a la reunión convocada por Sanidad para este martes con el comité de empresa tras presentar un requerimiento en el que avisaban de adoptar acciones judiciales si no lo hacían, Pedrera ha señalado a EFE que le gustaría "esperar algo" por parte de la Administración.

"La reunión se hace con el objetivo de encontrar un acuerdo. No sé si solo nos han convocado por el apercibimiento o van de buena fe y quieren un acuerdo. Nuestras reivindicaciones son factibles, no son disparatadas, son cosas necesarias para que el servicio público funcione y no se vaya al traste", ha señalado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado