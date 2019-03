Seguiremos cambiando la hora hasta 2021

Europa tenia encima de la mesa el debate para decidir si finalmente nos quedábamos con el horario de verano, una decisión que finalmente Europa ha atrasado a 2021. El pleno de la Eurocámara ha respaldado esta semana, por 410 votos a favor, 192 en contra y 51 abstenciones, retrasar a 2021 la eliminación del cambio de hora bianual en la Unión Europea y no en abril de 2019 como planteó inicialmente la Comisión Europea.

Además el Gobierno de Pedro Sánchez también creó una comisión de expertos para debatir la idoneidad o no de la medida y aplicar en España el horario de verano, pero el ejecutivo también ha retrasado la decisión, porque no ha habido acuerdo entre los expertos de la comsión. Así lo explico la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá que al no alcanzar ningún consenso los expertos por todas las repercusiones sociales, culturales y económicas que tendría el cambio de hora. Así que de momento se seguirá con la "reflexión".

Los expertos sí tienen claro que no conviene cambiar el uso horario . Argumentan que "tras mantener el actual durante 80 años, la población española ha desarrollado una adecuación a ese horario y no hay suficientes razones para modificarlo". España se acogió al huso de la Europa central (UTC + 1), el que tienen países como Francia, Alemania o Italia, aunque por su su situación geográfica, a nuestro país le correspondería el mismo huso que Reino Unido o Portugal (UTC), el de Europa occidental.

Así que mientras se ponen de acuerdo, deberemos seguir adelantado o atrasando, las varillas del reloj dos veces al año en octubre y ahora en marzo. Concretamente el horario de verano llega esta madrugada : a las 2:00 serán las 3:00 horas.