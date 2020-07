El sector hostelero y turístico valenciano alerta: “Hemos notado un bajón de ingleses”

La obligación impuesta hace escasas horas por el Gobierno del Reino Unido de que los turistas británicos que viajen a la España peninsular – y, por tanto, a la Comunidad Valenciana – deban guardar una cuarentena de catorce días a su vuelta no ha sentado bien tanto en el territorio valenciano como en el conjunto del territorio español. No cabe duda de que la presente temporada turística comenzaba claramente afectada por la pandemia mundial de COVID-19, de ahí que las propias previsiones económicas se situasen fuertemente a la baja; ahora, el sector turístico de Valencia y de la Comunidad Valenciana recibe esta nueva medida como una auténtica jarra de agua fría, que muy probablemente mermará la escasa afluencia de turistas británicos a las playas valencianas.

“La verdad es que hemos notado un bajón en cuanto a la gente que viene”, resalta en COPE Valencia el propietario de un establecimiento de souvenirs del centro de la capital valenciana. “Anteriormente, sí venían muchos ingleses. Ahora, ya muchos menos”, analiza ante nuestros micrófonos. Se trata de un punto de vista generalizado en la práctica totalidad de los establecimientos hosteleros y turísticos del centro de Valencia. Sus propietarios y sus empleados explican a COPE Valencia que el turismo británico ha descendido drásticamente hasta prácticamente su inexistencia; es más, algunos llegan a afirmar que, durante la presente temporada turística de verano, apenas han visto “uno o dos británicos” por las calles de Valencia. De esta manera, la cuarentena decretada por el Gobierno del Reino Unido – y que afecta a la Comunidad Valenciana – se convierte en una medida catastrófica para el sector hostelero y turístico y sin parangón en la historia valenciana más reciente.

¿Qué opinan los turistas británicos?

No obstante, esta polémica nueva medida no afecta únicamente a la hostelería. Como no podría ser de otra manera, miles de turistas británicos que aguardaban sus vacaciones en el litoral valenciano se verán forzados a replantearse sus viajes. Además, muchos ingleses han conocido este anuncio ya instalados en el territorio valenciano. En declaraciones a Radio Sirena COPE Benidorm, una turista británica que se encuentra en Benidorm se muestra muy crítica con esta medida. “Estoy aquí de vacaciones con mi novio. Hemos sido avisados de que, cuando volvamos al Reino Unido, debemos pasar quince días de cuarentena en casa. Creo que esto no va a afectar bien a mi trabajo”, lamenta ante nuestros micrófonos. “No puedo creer lo molesta que es esta nueva regla", opina visiblemente indignada.