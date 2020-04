El sector de la construcción indignado con la última sorpresa del Gobierno

La polémica está servida en la vuelta al trabajo de los "no esenciales". Hoy martes, tras los días festivos de Semana Santa, se reanudaba la actividad laboral presencial del sector industrial y la construcción en la Comunitat Valenciana. En un nuevo giro improvisado de última hora, el Gobierno publicaba en el BOE a las 21:15h en de este pasado domingo una Orden Ministerial en la que prohibía las obras en los edificios habitados con el fin de evitar el contagio entre trabajadores y vecinos. La orden explica que "la concentración de personas en edificios" en los que se desarrollan obras en la que "los trabajadores deben compartir determinados espacios comunes con residentes u otros usuarios" implica un "incremento del riesgo de contagio por Covid-19". Por ello, el Gobierno, para "garantizar la contención de la pandemia", procede a suspender "la ejecución de determinadas obras". Esta medida in extremis del Ejecutivo ha hecho que muchas empresas valencianas dedicadas a la rehabilitación de viviendas, que hoy deberían haber vuelto al trabajo, hayan tenido que mantener la hibernación de su actividad.

Como no podía ser de otra manera, este decreto del Gobierno de Sánchez ha desatado la indignación en el sector. Y es que hoy la construcción ha vuelto al trabajo pero de manera desigual, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas de rehabilitación. La Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec) se muestra incrédula sobre la decisión, ya que no entienden como otros trabajadores - repartidores a domicilio, por ejemplo- puedan acceder a las zonas comunes de los inmuebles susceptibles de reforma y sus obreros con las medidas de protección adecuadas, sin embargo, no. Es el caso de Borja De los Mártires, propietario de Alquiforma Seritram, quien ha tenido que dejar a todos sus albañiles en casa. "No puedo mandar a un albañil a alicatar un baño porque podría cruzarse con los vecinos en las zonas comunes, pero sin embargo sí que pueden ir 20 oficinistas comerciales a un despacho del mismo edificio", señala a COPE Valencia el empresario. Y es que se está dando la situación de que trabajadores de una empresa de estos sectores "no esenciales" que no pueden de teletrabajar, tienen que acudir a su habitual lugar de trabajo en despachos situados en comunidades de vecinos.

De igual manera lo denuncia el presidente de FEVEC, Francisco Zamora, en delcaraciones a Valencia Plaza: "Nos extraña que puedan entrar en los patios de las fincas repartidores de Amazon y de pizzas y, en cambio, los albañiles no. Quizás tienen algún virus especial". Desde la Patronal califican la medida de “destrozo” para las pymes. Solo en Castellón afectará a 5.000 trabajadores.

La prohibición no afectará a aquellas construcciones o reparaciones de carácter "urgente", de manera que solo será posible trabajar en edificios habitados en tareas como instalaciones, averías o tareas de vigilancia del propio inmueble.