Sara Baras: "Las redes me conectan directactamente con mis fans. Un escaparaten brutal"

Sara Baras es sin duda una de las artistas más relevantes del panorama nacional e internacional flamenco. Sus pies transmiten un sentimiento que consigue sumergir a todo el que la ve en un mundo especial donde las emociones están a flor de piel, además Baras tiene un alcance digital espectacular. Un buen ejemplo de ello es un vídeo que Sara subió durante uno de sus ensayos y en menos de dos minutos tenía más de 5.000 visualizaciones.

"Hoy en día leemos hasta las noticias de manera digital, es todo diferente. Hemos cambiado mucho pero este mundo es maravilloso y vas descubriendo cosas bestiales", reconoce. Además es consciente de la importancia del contacto directo con su audiencia "cuando lo haces directamente descubres un mundo muy distinto. El público se te clava en el corazón en un momento y poder conocer sus gustos, el trato, todo. Sobre todo el cariño y el respeto que me muestra la gente".

Otro de los aspectos quesociales con su Princesas Rett y la distrofia muscular de cintura. "Conocer y ver a toda esa gente que lo pasa mal es muy importante. Debemos estar. Un seguidor me escribió que a su hija se lo acababan de diagnosticar, al principio pensé que yo no era nadie y que no podía hacer nada pero me di cuenta que por poco que hiciese ya estaba ayudando".