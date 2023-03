Sanidad y sindicatos, con abstención del CESM, sellan la jornada de 35 horas

La Conselleria de Sanidad y los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad -CCOO, UGT, SATSE, CSIF e Intersindical Valenciana-, con la abstención del CEMSCV-SAE, han llegado este miércoles a un acuerdo que contempla, entre otras medidas, implantar la jornada laboral de un máximo de 35 horas por semana en horario ordinario.



Según la Conselleria de Sanidad, esta medida, ya vigente en once autonomías, se implantará progresivamente, de forma que sea completamente efectiva a partir del 1 de enero de 2025, de acuerdo con las limitaciones establecidas en la Ley de Prepuestos Generales del Estado y de forma homogénea en todos los niveles asistenciales.



Estos son los principales puntos del acuerdo:



- Atención Primaria: se introducirán sistemas de llamada a los pacientes mediante pantallas en los centros de salud para agilizar el acceso a la consulta y medidas de desburocratización, como consolidar las agendas de mostrador o introducir nuevos sistemas de gestión de la demanda en mostradores para ofrecer la prestación más adecuada de acuerdo con el motivo de consulta.



Además, se ha acordado limitar las agendas de medicina de familia a 35 citas diarias mientras que el límite en pediatría será de 28 días. Las consultas excedentes se gestionarán, en función de las características de cada centro, mediante módulos, liberación de profesionales, la asignación de profesionales específicos para estos pacientes u otras modalidades.



También se limitará el cupo medio de tarjetas entre 1.450 y 1.200 (según el tipo de centro) para medicina de familia, a 900 en pediatría y a 1.500 en enfermería.



- Jornada de 35 horas como máximo por semana en horario ordinario: se implantará progresivamente, de forma que sea completamente efectiva a partir del 1 de enero de 2025, de acuerdo con las limitaciones establecidas en la Ley de Prepuestos Generales del Estado y de forma homogénea en todos los niveles asistenciales.



- Retribuciones: se ha establecido el aumento de la retribución por la hora de guardia que se situará en la media nacional para todas las categorías.



- Formación y seguridad: se suman medidas para garantizar la formación continuada de los y las profesionales o de mejora de seguridad en los centros sanitarios, entre otros aspectos.



LAS CRÍTICAS DESDE EL SINDICATO CESM



Desde el sindicado médico CESM CV -que mantiene la huelga prevista para los próximos días 3 de abril y 8 de mayo- han tachado esa reunión de "esperpento" y criticado al resto de sindicatos porque su "acción coordinada" como "palmeros" y "en connivencia" con Sanidad ha sacado adelante "un acuerdo de 'mejoras' que en absoluto satisface las justas reivindicaciones de los médicos y menos aún se acerca a los preacuerdos alcanzados con el comité de huelga".



El CESM señala que se han abstenido en la votación por poner el 1 de enero de 2025 como fecha para ponerla en marcha y no recoger cinco días en 2023 y otros seis en 2024.



También se han abstenido por no fijar que se realizará de lunes a viernes "y reservarse la Administración los días en que se establecerá de lunes a sábado", afirma CESM CV, que añade que todo "estaba más que preparado" y señala que seguirá "reivindicando la aplicación de la jornada de 35 horas de modo inmediato", como en Castilla y León, "que empiezan el 1 de junio de este año".



"Mantenemos nuestra firme decisión de seguir luchando por los problemas de los médicos, 'solos mejor que mal acompañados', manteniendo el calendario de movilizaciones y anunciamos medidas de presión adicionales -añade-. Este sindicato no puede permitir el ninguneo y afrenta que a la profesión médica se le realiza desde la Administración junto con los sindicatos de clase".