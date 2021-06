Sanidad rechaza la propuesta de vacunar en los colegios valencianos a los jóvenes mayores de 12 años

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha confiado en que los alumnos valencianos puedan estar vacunados durante las primeras semanas del próximo curso escolar 2021-2022, además de garantizar que los técnicos de la Conselleria de Sanidad serán quienes determinen si hacerlo en las aulas.

Así lo ha trasladado a la prensa tras la posibilidad que planteó el conseller de Educación, Vicent Marzà, de que los colegios puedan abrir antes del inicio de curso para la vacunación de los estudiantes mayores de 12 años, con el objetivo de agilizar el proceso.

Puig ha afirmado que "podría ser interesante" vacunar en las aulas, pero ha hecho hincapié en que dónde y cómo se haga es algo que compete a la Conselleria de Sanidad en colaboración con la de Educación.

En cualquier caso, ha pedido intentar que se generen las menores dificultades para los alumnos. "Lo importante y lo fundamental es que al inicio de curso, en las primeras semanas, puedan estar vacunados todos los niños que sean susceptibles a la vacunación", ha recalcado.

Aunque oficialmente la conselleria de Sanidad no se ha pronunciado, fuentes de la conselleria consultadas por COPE ponen reparos a la logística que habría que disponer para convertir los centros educativos en "vacunódromos" cuando además todos los equipos de vacunación están organizados en los diferentes puntos de inmunización, por lo que consideran que dividir al personal "para tener que moverlo por los centros educativos lo único que lograría seria relentizar la inmunización de los estudiantes" y por tanto rechazan la propuesta inicial planteada por el conseller de Educación Vicent Marzà.

Aun así Sanidad todavía no ha aclarado si esa vacunación se haría de forma masiva a toda los jóvenes que estuvieran en los grupos de edad entre los 12 y 16 años. La consellera Barceló aseguró hace unas semanas que no está todo decidido y que cuando se habla de vacunación a los estudiantes no se refiere a todo todos los grupos de edad, sino únicamente a aquellos que por sus patologías o enfermedades crónicas les impida asistir de forma regular y presencial a los centros educativos. Sin embargo fuentes de la conselleria explican que la estrategia de vacunación pasa por priorizar a los jóvenes mayores de 12 años con patologías o enfermedades crónicas para despues seguir avanzando en los grupos de edad de forma que todos los valencianos entre 12 y 16 años puedan estar inmunizados, según la pauta nacional de vacunación.