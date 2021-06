Sanidad "rebaja" las expectativas sobre la vacunación de los alumnos valencianos

Sanidad tiene en estudio la vacunación contra la covid-19 de adolescentes de entre 12 y 17 años que no hayan podido asistir presencialmente a las clases por determinadas circunstancias o por presentar patologías.

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha aclarado que el planteamiento que ahora está en estudio no es una vacunación de todos los adolescentes sino la posible vacunación de aquellos menores con más dificultades para acudir al centro escolar.

"No es una franja de edad completa, sino adolescentes que reúnan una serie de criterios y que, por sus patologías, tengan unas circunstancias que les impidan la presencialidad" en el centro escolar, ha especificado al ser preguntada por esta cuestión durante una visita a la empresa Agricultores de la Vega.

La semana pasada la Minsitra de Sanidad reconocía que la autorización por parte de la EMA del uso de la vacuna de Pfizer para el tramo de 12 a 16 años, abría la puerta a la vacunación a los menores de más de 12 años antes de comenzar el curso. En una entrevista en Televisión Española la Ministra Darias aseguraba que "la idea que tenemos es proponer a la Comisión de Salud Pública que antes del comienzo del curso escolar, aproximadamente, si así lo estima la Comisión y el Consejo, como dos semanas antes, poder iniciar esa inoculación a nuestros chicos y chicas adolescentes de entre 12 y 17 años", ha explicado.

BArceló sim embargo ha aclarado que no se platea la vacunación a todos los grupos de edad entre 12 y 17 años, sino a aquellos que tengan dificultades para asistir a las clases. Sobre si esa posible vacunación para esos menores se haría en el inicio del próximo curso escolar, la consellera ha precisado que la posibilidad todavía está en estudio en el Ministerio de Sanidad y que no ha concluido esa fase de estudio, y además por el momento este asunto no se va a someter todavía a la aprobación por parte de la Comisión de Salud Pública.