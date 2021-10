Sanidad plantea el 25 de octubre como el inicio de la vacuna de la gripe y la tercera dosis contra la Covid-19

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha anunciado este miércoles en la visita a las obras del nuevo edificio oncológico del Hospital Provincial de Castellón, la posibilidad de que ambas campañas de vacunación vayan en paralelo y se inicien el mismo día, 25 de octubre.

Tal y como ha indicado la consellera, la administración de esta tercera dosis contra el Coronavirus se aplicará a las personas que quedan en la franja de edad superior a 70 años. No obstante, indica que la decisión de ampliar esa franja de edad recae sobre el Consejo Interterritorial y que si así fuera, se llevará a cabo en los centros de salud correspondientes. Así pues, ha señalado también que no está prevista la habilitación de espacios diferentes para llevar a cabo esta vacunación, aunque no descarta otras opciones. "Una vez tengamos la planificación, veremos la manera de ejecutarla de la forma más sencilla y más apropiada para el ciudadano", ha dicho.

Con respecto a la cantidad de dosis administradas, Barceló ha recordado que el año pasado se llegó a casi el millón de dosis contra la gripe y, según las previsiones existentes, parece que este año se incrementarán, lo que ha comportado una compra mayor que en la última campaña. De la misma manera, la consellera ha indicado que todas aquellas personas que se vacunen con la de la gripe tendrán la opción de ponerse a la vez la tercera dosis de refuerzo contra la Covid-19, aunque aquellos mayores de 70 años que no reciban la de la gripe, tendrán cita igualmente para recibir la del Coronavirus.

La consellera ha apuntado que el personal sanitario tendrá cierta preferencia en la campaña contra la gripe, como reconocimiento de la participación que hubo el año pasado, donde más del 90 por ciento se vacunó.

Por último, Barceló ha aprovechado para dar un toque de atención a la población joven entre 29 y 39 años para que reciban las dosis correspndientes contra la Covid-19 debido a que es el grupo social que más interaccion tiene y que mantienen niveles de vacunación por debajo de lo deseable. "Además, si en determinados espacios se va a pedir el pasaporte Covid, quedarían fuera de la posibilidad de poder acceder a los mismos", ha concluido.