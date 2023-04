Sanidad confirma 44 intoxicados durante la grabación de Masterchef en L'Oceanogràfic

La Conselleria de Sanidad ha confirmado este martes que 44 de los comensales invitados a la grabación del programa de Masterchef el pasado 19 de enero que se efectuó en el Oceanogràfic de València sufrieron una intoxicación alimentaria.



El caso ha sido denunciado públicamente por una trabajadora de este espacio de ocio, una de las afectadas, a través de sus redes sociales.



En una publicación en la que incluye una foto de ella y sus compañeras sentadas a la mesa durante el programa, esta empleada afirma que todas tuvieron gastroenteritis: "La noche siguiente tuve que ir a urgencias a que me inyectasen Primperan para poder cesar de vomitar".



"Perdí 5 kilos en tres días", ha añadido, y ha denunciado que, desde enero, "ni siquiera han tenido la decencia de escribirnos para pedir disculpas", si bien después de publicar este relato ha protegido su cuenta en la red social Twitter.



Asimismo, ha explicado que les llamó "Salud Pública para investigar lo sucedido" pero ha lamentado que la cosa "no llegó a nada".



Desde la Conselleria de Sanidad han especificado que fueron un total de 44 personas las que se intoxicaron durante la grabación del episodio, y que los síntomas que presentaron fueron los propios de una gastroenteritis, es decir, vómitos y diarrea.



Han asegurado que el departamento de Sanidad valenciano llevó a cabo unos días después del suceso un estudio de contactos, tras recibir una primera notificación de que se habían producido intoxicaciones.



Fruto de este estudio, se pudo conocer el número de personas afectadas, 44, aunque no si estas habían tenido que ser atendidas en centros de salud o no, ni qué alimento fue la causa del contagio, ya que habían pasado días desde el evento y ya no había alimentos que analizar.



Asimismo, han explicado que este incidente fue notificado al Ministerio de Sanidad, al departamento de Salud Pública, que fue el que coordinó todas las gestiones con el programa e hizo otras averiguaciones.



Desde la productora del programa, Shine Iberia, se ha lamentado "la indisposición que manifestaron algunos de los comensales que asistieron a la grabación de nuestro exterior en València, con quienes se estuvo en contacto en todo momento a través del Oceanogràfic, al tratarse de personal de la compañía".



"Se trata de un caso absolutamente excepcional en estos 11 de años de MasterChef en España, un programa donde es una prioridad absoluta garantizar el cuidado alimentario de las personas que intervienen", han asegurado.



La productora ha explicado que durante el rodaje en València los alimentos fueron analizados en origen con resultados positivos y se garantizó su trazabilidad en todo el proceso.



En este sentido, han asegurado que de ello "se informó y documentó a las autoridades sanitarias competentes" cuando se tuvo conocimiento de los hechos.



Por otra parte, desde el Oceanogràfic han asegurado que acogieron el evento "como cualquier otro" y que las instalaciones fueron "un mero contenedor", sin relación alguna con la comida que se preparó.