Sanidad busca a doscientos mil valencianos sin vacunar aún mientras la mortalidad repunta a cifras de febrero

El repunte de mortalidad en la Comunitat Valenciana por la pandemia, que ha matado a otras 18 personas más según la última actualización de ayer tarde de la Consellería de Sanidad, aunque precisa este departamento que han sido en los últimos siete días, deja la peor cifra de víctimas mortales desde mediados febrero.

Mientras tanto, la incidencia acumulada en la Comunitat Valenciana sigue bajando, hoy está en 326 casos por cien mil habitantes, y lo mismo sucede con los contagios, ayer 765 nuevos casos positivos.

En cuanto a la campaña de vacunación, a estas alturas quedan todavía por vacunar 198.000 valencianos que no han recibido dosis alguna, según calcula la Consellería de Sanidad, que estima que de ellos 80.000 no tienen móvil y los está intentado localizar; otros 50.000 se han ido de vacaciones habiendo sido citados y no han acudido a vacunarse ni han cambiado la fecha, y el resto son los que libremente no quieren vacunarse.

Por el contrario,un total de 3.706.897 personas han recibido ya una dosis de la vacuna contra el coronavirus en la Comunitat Valenciana.

Actualmente cuentan con la pauta completa de inmunización (dos dosis para Pfizer, Moderna y AstraZeneca; la monodosis de Janssen y una dosis de cualquier vacuna en las personas con antecedentes de haber pasado la COVID) 3.096.117 personas.

Hasta ahora, los esfuerzos se han centrado en los adolescentes y jóvenes de 19 a 16 años y en los centros de vacunación donde estos grupos etarios son más reducidos y el proceso está más avanzado, ya se ha vacunado también a personas de 15-14 años.

Durante esta semana, la vacunación se generaliza hasta los 12 años, según fuentes de la Consellería de Sanidad, que indican que se hace así en virtud del calendario acordado con Educación para que el alumnado inicie el curso escolar con al menos una dosis de la vacuna administrada.