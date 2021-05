Sanidad amplia el grupo de edad de valencianos al que inmunizar con Janssen

La Comisión de Salud Pública, en la que participan miembros del Ministerio de Sanidad y representantes de las comunidades autónomas, han dado luz verde a utilizar la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Janssen a menores de 60 años, así como la conveniencia de vacunar a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, según se establece el documento al que ha tenido acceso Europa Press.

La vacuna de Janssen se comenzó a utilizar en el grupo de 70 a 79 años de edad y, posteriormente, para completar la vacunación en mayores de 60 años. No obstante, en el documento se señala que después de las personas de 60 y más años se continuará utilizando esta vacuna en las personas mayores de 50 años, así como en los mayores de 18 años que pertenezcan a un colectivo vulnerable, sean pacientes difíciles de vacunar o de captar para la vacunación y cooperantes que se desplacen en misión a países de alto riesgo, o personas que por su actividad no vayan a estar en España cuando les toque recibir la segunda dosis.

"Puesto que esta vacuna solo requiere una dosis tiene importantes ventajas para su utilización desde el punto de vista de factibilidad y eficiencia de los recursos sanitarios en ciertos colectivos difíciles de captar y vacunar, bien por tratarse de aquellos que no acuden al sistema sanitario (personas sin hogar), por la necesidad de necesitar el desplazamiento de personal a los domicilios particulares, o bien por tratarse de colectivos que difícilmente pueden acudir en el tiempo establecido para completar su pauta (ciertas actividades laborales, como trabajadores del mar)", señala el borrador.

Al mismo tiempo, y tras analizar que no se ha detectado un mayor riesgo de COVID-19 grave por estar embarazada, más allá de las condiciones de riesgo que presente la mujer, en el documento que se va analizar esta tarde en la Comisión de Salud Pública se propone vacunar a las embarazadas o en periodo de lactancia con vacunas de ARNm cuando les corresponda según el grupo de priorización al que pertenezcan.

Esta decisión facilitará que en la Comunitat Valenciana se agilice también el ritmo de vacunación para esos tramos de edad y grupos vulnerables. La Generalitat había anunciado que a partir de la próxima semana comenzaría la inmunización del grupo de valencianos entre 55 y 59 años, y para los cuales Sanidad reservaba los viales de Pfizer. Con la autorización ahora por parte de la Comisión de Salud Pública de poder destinar también los viales de Janssen, que sólo requieren una única dosis, los plazos previstos podrían acelerarse en la Comunitat Valenciana, aunque siempre depende del número de vacunas que lleguen.