Sandra Gómez no se reunirá con Joan Ribó "por una falta de respeto"

La candidata del PSPV a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha decidido que no acudirá este jueves a la cita con el alcalde en funciones, Joan Ribó, al considerar que es una "falta de respeto" a los socialistas, partido con el que debe formar un nuevo gobierno de La Nau, que se reúna antes con otros candidatos de otras formaciones, en concreto, con el PP. Además, considera que su reunión no debe formar parte del encuentro con portavoces, sino de compañeros que van a formar un nuevo gobierno.

Gómez había anunciado la reunión para proponer a Ribó proponer la creación de una comisión para establecer el programa conjunto para la próxima legislatura, así como marcar el calendario de las negociaciones. Sin embargo, el alcalde ha organizado una ronda de contactos institucionales con todas las formaciones con representación en el consistorio, algo que no ha sido del agrado de los socialistas ya que lamentan que Ribó haya citado a la candidata del PP, María José Catalá, y posteriormente, a la socialista, a lo que consideran que "este no es el marco en el que debería celebrarse una reunión para formar gobierno".

"Lamentamos que Ribó quiera que su primera foto sea con el PP", han incidido y han apuntado que entendían que la reunión con el PSPV para empezar las negociaciones debería producirse "fuera del Ayuntamiento". Por tanto, han hecho hincapié en que no acudirán a la cita porque no se ha hecho "en los términos que se planteaban puesto que no somos un partido más, sino con el que debe formar gobierno", al tiempo que sostienen que esta situación no se ha producido "nunca". Como ejemplo, citan el caso de otras instituciones, como las negociaciones en la Generalitat para el Botànic II.