Sandra Gómez renueva su cargo como secretaria general del PSPV y aspira a lograr la alcaldía de Valencia

La vicealcaldesa de València y secretaria general del PSPV-PSOE en la ciudad, Sandra Gómez, que será de nuevo responsable de esta formación durante los próximos años tras no haber concurrido otra candidatura en el proceso abierto para su renovación, ha dicho que afronta esta etapa con un "proyecto valiente" que "defiende los intereses de la ciudad frente a quien sea".

Gómez ha indicado que este es el proyecto que los socialistas han abanderado desde 2015 dentro del gobierno de coalición en la capital valenciana --formado en este mandado por Compromís y PSPV-- y ha citado como ejemplo de ese "proyecto valiente" la postura que su formación ha mantenido ante asuntos de la agenda municipal como Tabacalera, el PAI del Grao y la deuda de la F-1, y la construcción del nuevo Mestalla.

"Son tres ejemplos de defensa de los intereses de la ciudad ante grandes constructoras, frente a Meriton y otras instituciones para salvaguardar los intereses de la ciudad", ha manifestado durante el encuentro que ha mantenido con los medios de comunicación para dar a conocer su proyecto como secretaria general del PSPV. "Para nosotros lo importante es el mandato que nos han dado los valencianos aunque conlleve mantener posiciones que puedan ser más incómodas o puedan generar mayor confrontación", ha precisado.

Sandra Gómez ha reivindicado la "unidad, cohesión y fortaleza" de su propuesta y del PSPV-PSOE de València para ganar la Alcaldía en 2023. "No me he presentado a secretaria general para perderme en los temas internos del partido. Quería ser la líder del PSOE porque quiero liderar el modelo de PSOE" en la ciudad, ha apuntado.

En este sentido, ha destacado que el proceso para la secretaría general ha sido "rápido" y ha señalado que eso permite estar "centrados ya en València". "Lo único que me ocupa es València. Quiero ser alcaldesa de esta ciudad. Es lo suficientemente importante para considerarlo un fin en sí mismo", ha manifestado, además de resaltar el respaldo "histórico" que ha recibido para seguir liderando el partido.

"Ha sido un proceso rápido que nos ha permitido centrarnos ya en lo importante, seguir liderando resolución de los problemas y hacer frente a los retos a los que nos enfrentamos con un proyecto solvente que representa la centralidad y que es valiente para defender los intereses de la ciudad frente a quien sea", ha declarado.

La responsable municipal ha comentado que en 2017 su formación necesitaba "un revulsivo para reconectar con la ciudadanía" y se enfrentaba al "reto" de "tener un proyecto reconocible, que estuviera fuerte y unido". "Hoy estamos unidos, cohesionados y fuertes para afrontar el reto electoral y más preparados para optar a la Alcaldía", ha asegurado.

Gómez, que ha añadido que en las pasadas elecciones el PSPV fue en València "el partido que más creció frente a los que bajaron o se quedaron prácticamente estancados", ha valorado que haya logrado ser una formación "confiable y reconocible". "Hoy es más competitivo y está más preparado para ganar las elecciones en 2023", ha dicho.

En este sentido, ha comentado que el PSPV cuenta con "tres requisitos fundamentales para tener la confianza de la ciudadanía: saber gestionar, estar en la centralidad y tener una mirada progresista".

"SIN CRISPACIÓN"

"Hemos hecho frente a la crisis sanitaria sin contraponer vida y economía y sin caer en populismos", ha aseverado y ha destacado las iniciativas impulsadas para "inyectar liquidez a las familias, comercios, autónomos, emprendedores". A su vez, ha manifestado que los socialistas no crispan, intentan "llegar a acuerdos" y trabajan para "convertir València en la ciudad en la que pasen cosas" y atraer eventos y proyectos "sin crispación ni polarización".

Sandra Gómez ha subrayado también las medidas desarrolladas por el PSPV en favor de planes de formación, igualdad laboral con espacios, eliminación del copago en los centros de mayores, banca amigable para las personas mayores y un modelo inclusivo de barrios. "Para los socialistas no hay barrios de primera y de segunda o barrios de moda. Todos los barrios importan", ha afirmado.

Por otro lado, preguntada por el resultado en las elecciones autonómicas de Castilla y León, la responsable socialista ha indicado que estos han sido unos comicios convocados "de forma absolutamente injustificada" solo "por una cuestión personal" del presidente del PP, "Pablo Casado, de reivindicarse dentro del PP por la confrontación personal con --la presidente de Madrid, Isabel- Díaz Ayuso".

"Él se siente débil y cuestionado en su partido y necesitaba fortalecerse", ha dicho, a la vez que ha reprochado que "algo tan importante como unas elecciones, como un gobierno, como la estabilidad de los ciudadanos esté a disposición del PP" y ha censurado "la patrimonialización de las instituciones".

Sandra Gómez ha dicho que los ciudadanos "han castigado esa forma de proceder con la abstención más alta de la historia de Castilla y León porque entendían que esas elecciones estaban injustificadas" y ha agregado que eso "ha repercutido negativamente a todos los partidos menos a la ultra derecha".

TRABAJO, "LA VACUNA"

"Cuando hay desafección, incredulidad y los partidos políticos se pierden en sus propios problemas y no resuelven la vida de la gente, los populismos encuentran su espacio", ha expuesto. La vicealcaldesa ha asegurado que "eso solo tiene una vacuna que es trabajo y más trabajo", así como centrarse "en los problemas de la ciudadanía".

A este respecto, ha apostillado que las políticas del Gobierno de España --ha citado la subida del salario mínimo y las pensiones--, el trabajo de Ximo Puig en la Comunitat Valenciana "para reactivar la economía en el peor momento de la crisis" y la labor de los socialistas en València son "la mejor forma de evitar lo populismos" porque "la gente se siente representada y con unos políticos que están pendientes de sus problemas reales"