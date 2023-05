Sandra Gómez (PSPV): Para decidir el ayuntamiento que cada uno quiere hay que ir a votar

La vicealcaldesa de València y candidata socialista a la Alcaldía, Sandra Gómez, ha manifestado este domingo que "para decidir el ayuntamiento o la alcaldesa que cada uno quiere hay que ir a votar", por lo que ha hecho un llamamiento a la participación y que la lluvia no sea un impedimento para acudir a los colegios electorales.



"Normalmente tenemos el centro de votación a menos de cinco minutos de casa. Es muy sencillo y tenemos once horas para ir a votar", ha indicado, por lo que ha pedido a los valencianos que "participen y voten".



Gómez ha señalado asimismo, en declaraciones a los periodistas tras depositar su voto en el Colegio Cavite, que afronta esta jornada con "mucha ilusión y mucha fuerza".



"Que la lluvia no nos impida decidir el ayuntamiento, la ciudad y la alcaldesa que queremos los próximos cuatros años", y para ello "es muy importante que aprovechemos nuestro derecho al voto", ha insistido.