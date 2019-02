Sandra Gómez se promociona como una “perfecta desconocida” y una “perfecta alcaldesa”

El portavoz del PSPV-PSOE de la ciudad de València, Borja Sanjuán, ha presentado la campaña "Una perfecta desconocida" con la que, según ha explicado, los socialistas quieren “despertar la curiosidad” de la ciudadanía sobre “la gestión” y “la trayectoria” de la candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, de una manera “valiente” y “transgresora”.

La campaña comenzó el lunes pasado pero ha sido hoy cuando los socialistas la han presentado formalmente con el objetivo de “interactuar e interpelar a la ciudadanía para generar debate en torno a la propia campaña poniendo el foco sobre un dato que supuestamente es negativo”, ha relatado.

A este respecto, Sanjuán ha afirmado que el nivel de conocimiento de Gómez “se sitúa alrededor del 40 por ciento”, un porcentaje “alto para una persona que lleva poco tiempo en política” y que “nunca ha sido cabeza de cartel electoral”. Por tanto, ha indicado que la campaña se centra en “cuestiones de la gestión socialista que por no haber estado en el centro de la polémica no han tenido la repercusión que merecen”. Todos tendemos más a hablar de cuestiones que crispan y si hay que no generamos los socialistas es crispación”, ha sentenciado.

Sanjuán ha señalado en la rueda de prensa que para “muchas valencianas y valencianos Sandra Gómez es aún ‘una perfecta desconocida’ para muchos más sería una perfecta alcaldesa”. Los soportes de la campaña son la página web unaperfectadesconocida.com, donde se puede acceder a contenidos tanto de su gestión en las diferentes áreas de municipales y destaca cuestiones como que fue la primera mujer en dirigir la Policía Local, su enfrentamiento al autobús de Hazte Oír o su trabajo en la lucha contra la corrupción en el caso Noos, entre otras.

Sanjuán ha enfatizado que se trata de una “campaña en positivo que intenta generar curiosidad en la ciudadanía sobre cuestiones que no generan crispación”. “No tenemos problema en confrontar gestión y en hablar bien de lo bueno para que la política no quede embarrada en otros asuntos que no mejoran la vida de la ciudadanía”, ha aseverado.

Por ello, ha insistido en que los socialistas van a “poner el foco en cosas que han hecho pero no han tenido notoriedad a pesar de tratarse de cuestiones tan importantes como la creación de empleo, la lucha contra la corrupción o contra la intolerancia”.