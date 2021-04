Sandra Gómez le para los pies a las promesas del València C.F: "lo de hoy no supone ningún cambio"

El alcalde de València, Joan Ribó, ha querido hoy mostrar menos alegría que la que mostró ayer con el anuncio del València CF de construir el nuevo polideportivo de Benicalap. Y es que, tras su alegría principal, el partido socialista recordó que sigue sin haber novedades de lo realmente importante, que es la finalización del nuevo Mestalla, por eso acaba de dejar claro ahora que la construcción del estadio es lo más importante, pero que tampoco tiene ganas de enfrentamientos.

Explica el primer edil que “Intentamos ser positivos y arreglar este ‘destarifo’ que nos viene desde hace muchos años y que tenemos que arreglar, como hemos arreglado la Marina y estamos intentando arreglar la Feria. Hay que ir paso a paso pero lo más rápido posible, quiero hacer un planteamiento en positivo”.

Y es que, el club ha presentado esta mañana una documentación al Ayuntamiento y a la Conselleria de economía, que, según parece, podría ser una remodelación de la ATE, de comenzar las obras del estadio en 2024 y de la construcción del pabellón de benicalap en 2022. De todo esto no tienen constancia en el consistorio que dicen que aún no les ha llegado esa documentación, que en cualquier caso, resalta la vicealcaldesa Sandra Gómez, no es garantía de nada.

Sandra Gómez ha considerado que "lo de hoy no" supone "ningún cambio" y ha insistido en exigir hechos en favor de concluir el nuevo campo de fútbol como la presentación de un aval de 100 millones de euros.

Además, según ha podido saber la Cadena COPE, esa primera alegría de Joan Ribó le sirvió al Club para empezar a pensar que ya habían allanado el camino para pode retocar ellos los plazos establecidos.