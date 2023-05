A poco menos de 19 días para las elecciones autonómicas y locales hoy ha visitado los estudios de COPE Más Valencia la candidata del PSPV al Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, quien asegura que va a aprovechar la campaña que arranca en unos días para convencer a los votantes indecisos, donde asegura el PSPV juega con ventaja porque puede exponer "el trabajo realizado estos ocho años en la ciudad. Gómez cree que la ciudad está mejor que en 2015, "tenemos récord de empleo, la deuda se ha moderado, nos hemos volcado en mejorar la imagen de la ciudad y ha avanzado mucho en estos ocho años".

Más vivienda pública y tasa airbnb

Asegura que tiene "la preparación y experiencia de estos años y las ganas, energía y compromiso con la ciudad para que sea referencia a nivel nacional pero también a nivel internacional" , por eso si logra la alcaldía de Valencia se marca como reto "garantizar el derecho a una vivienda digna, frenando a los fondos buitres que tienen más incidencia en barrios más vulnerables, y para ello también es importante acelerar la vivienda pública para ayudar a atemperar los precios de alquiler que para muchos es inaccesible".

Gómez defiende que Valencia necesita "más vivienda alquiler y menos apartamentos turísticos". Al respecto ha defendido la tasa airbnb que presentó hace unos días porque genera problemas de convivencia, tensiona los precios del alquiler y son una competencia desleal con los alojamientos reglados que pagan sus impuestos, hacen una inversión, generan riqueza, empleo y que no se pueden comparar con una vivienda que con cuatro muebles lo subes a la plataforma y si comparas los precios están a la par. No me parece justo"

Movilidad y puerto de Valencia

Otro de los retos de futuro si logra gobernar el Ayuntamiento de Valencia es hacer de la movilidad algo amable. "La movilidad no puede ser algo que se haya polarizado tanto, sino que tiene que servir para hacer fácil y cómoda la vida a la gente. Si queremos que la gente use transporte público y deje transporte privado hay que ofrecer un servicio más cómodo, más rápido y más barato y por eso insiste que tiene un plan para que la EMT sea la prioridad de transporte en la ciudad, además de devolver la rigurosidad en la gestión"

Respecto al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Joan Calabuig y las relaciones del ayuntamiento con el puerto, Sandra Gómez asegura que no comparte la beligerancia de Compromís con el puerto y afirma que "el nuevo liderazgo de Calabuig permitirá recuperar cordialidad y visión de conjunta y que pasemos página a la confrontación. Hay que defender nuestras infraestructuras y hay que ser un polo de reindustrialización de Europa y para eso es necesario red de servicios y el Puerto de Valencia es clave, que nadie se lleve a engaños."





















