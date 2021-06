Sanciones de hasta 100 euros por no llevar mascarilla en Valencia

¿Te pueden multar a partir de hoy si no llevas la mascarilla? obviamente sí, pese a que se haya flexibilizado su uso en espacios abiertos, no cumplir con las medidas establecidas como la de no usar la mascarilla al aire libre si no hay distancia de 1,5 metros podrá acarrear una sanción económica

De hecho el Real Decreto de nueva normalidad aprobado por el Consejo de Ministros recoge en el capítulo del régimen sancionador, que "el incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas establecido en el artículo 6 será considerado infracción leve a efectos de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, y sancionado con multa de hasta cien euros".

?? El BOE publica hoy el RDL mediante el que se flexibiliza el uso de las mascarillas en espacios exteriores.



? En vigor desde las 00:00 horas del sábado 26 de junio.



?? Accede ?? https://t.co/SALVP1xzkdpic.twitter.com/iGB3Ig7JH4 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) June 25, 2021









La interpretación de la nueva norma -por tanto- no ofrece lugar a la duda: no cumplir con las medidas establecidas como la de no usar la mascarilla al aire libre si no hay distancia de 1,5 metros podrá acarrear una sanción económica. Esto quiere decir que siempre deberemos salir casa con una mascarilla.

En este sentido,surgen dudas respecto a cómo controlar que se siga usando cuando no se pueda cumplir esa distancia de seguridad y sin que haya una aglomeración clara de gente. Sin embargo la norma es clara a la hora de exigir el uso de la mascarilla en eventos multitudinarios al aire libre si hay aglomeraciones o los asistentes se encuentran de pie.

Por el contrario, apunta que no será obligatoria si los asistentes están sentados respetando la distancia de 1,5 metros. De este modo, la mascarilla seguirá siendo obligatoria en espacios cerrados de uso público, espacios cerrados abiertos al público, y medios de transporte públicos, ya que son espacios cerrados con riesgo de transmisión del virus.

Por lo que pueda pasar lo mejor es siempre llevar una mascarilla en el bolsillo, como símbolo que el virus sigue entre nosotros", como se ha cansado de repetir en President de la Generalitat Ximo Puig.