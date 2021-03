San Vicente de la Roqueta, sede de la cultura vicentina y de servicios culturales del ayuntamiento de València

El monasterio de San Vicent de la Roqueta albergará y reagrupará los servicios culturales del Ayuntamiento de València, que hasta ahora se encuentran dispersos en distintas dependencias municipales. La Junta de Gobierno Local aprobará mañana una moción sobre el destino final y los usos del edificio, recientemente rehabilitado. La planta baja se reservará para uso y disfrute público con espacios para actividades culturales, exposiciones y acciones formativas. Además, habrá un espacio del peregrino y una sala que mostrará los hallazgos arqueológicos localizados durante la rehabilitación, una ventanilla de atención al público y una tienda cultural. El alcalde, Joan Ribó, ha manifestado que “la Roqueta será una referencia cultural y un lugar de un simbolismo especial para la ciudad”.





En concreto, se trasladarán los servicios de Patrimonio Histórico y Artístico y el de Cultura Festiva, que se ubicarán en la primera planta del Monasterio, y los de Recursos Culturales y Acción Cultural, que se ubicarán en la segunda planta. El bajo se destinará a usos culturales públicos y también se permitirán las visitas guiadas al Monasterio.





El alcalde ha manifestado que “el Monasterio tiene un simbolismo especial para la ciudad. San Vicente es el patrón de València y, a pesar de no ser creyentes de primera fila ni de misa diaria, respetamos las costumbres, los elementos culturales y religiosos de esta ciudad y, además, lo demostramos con hechos, no con palabras como hasta el 2015, en que se hablaba mucho pero no se concretaba en nada”.





Un plan director de reordenación de los edificios municipales decidirá los usos futuros de los espacios que se liberan en la Casa Consistorial que se encuentra al límite de su capacidad y tiene problemas de espacio.





EL VALOR PATRIMONIAL DE LA ROQUETA





El Monasterio de Sant Vicent de la Roqueta, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y monumento historicoartístico desde 1.978, tiene una superficie construida cubierta de 2.252’70 metros, de los cuales 975 son de superficie útil. El edificio, propiedad del Ayuntamiento de València, ha sido rehabilitado recientemente y ha sido objeto de una intervención arqueológica, que ha permitido descubrir las sucesivas fases constructivas del edificio desde la época de Jaume I. Las excavaciones han sacado a la luz monedas, baldosas, cerámica y enterramientos datados en el siglo XVI.





