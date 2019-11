Salvamento marítimo trasladará la base de helicópteros de rescate marítimo de Valencia a Palma de Mallorca

Salvamento marítimo trasladará la base presencial de helicópteros de rescate marítimo situada en Valencia, operativa 24 horas, a las Islas Baleares.

Palma de Mallorca tendrá un helicóptero operativo 24 horas al día y un equipo dotado de 9 pilotos y 9 rescatadores. Varios efectivos de la sede de Valencia, uno de los puertos con mayor actividad, serán los encargados de reforzar la de Palma. «Valencia seguirá contando con base de rescate marítimo», pero localizada, lo que supone menos recursos y medios que hasta ahora.

La decisión se tomó el mes pasado, y nace de la intención de hacer un intercambio entre los equipos de Valencia y Palma de Mallorca. De este modo, la primera pasaría a ser una base localizada y su estatus se reduciría, mientras que la otra se vería notablemente ampliada y se convertiría en una base de presencia.

El tiempo de respuesta del helicóptero en Valencia ahora es de entre 10 y 15 minutos. Si pasa a Palma, será de 45. Mientras que en la isla pasará de 45 minutos en la actualidad, a 10 minutos.

Los trabajadores ahora destinados en Valencia pasarán a Palma de Mallorca. No cabe la posibilidad de reforzar la base de Baleares y dejar intacta la de Valencia, ya que el pliego de condiciones firmado en 2018 contempla un número máximo de empleados y no se renovará hasta dentro de tres años.

José Sánchez es comandante del helicóptero de salvamento marítimo de Valencia: "No se lo esperaba nadie, de repente la sociedad de salvamento marítimo lo comunicó a la empresa adjudicataria, además inmediato. No sabemos las razones, no han dado explicaciones, no entendemos porqué se recorta el servicio de rescate a los valencianos sin ninguna explicación".

El argumento que sostienen es que un estudio acerca de las necesidades actuales y futuras tanto de la costa mediterránea como de las Islas Baleares, con el objetivo de «aumentar la eficacia del servicio que tiene encomendado». Atiende a un 62 % más de personas en peligro en la mar respecto al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de València». Sin embargo, los últimos datos publicados concretos, que no están basados en porcentajes sino en números redondos, desprenden que hay mayor volumen de trabajo en València.

En 2013, mientras en Palma de Mallorca se realizaron 113 servicios en 201 horas, en Valencia fueron 287 servicios con 578 horas. En 2014, en Palma de Mallorca se realizaron 148 servicios en 270 horas y en Valencia, ese mismo año fueron 369 en 700 horas. Y ya en 2015 en Palma de Mallorca se realizaron 133 servicios en 241 horas mientras que en Valencia fueron 307 en 540.

Y es que en la zona del Mediterráneo se cuenta con bases de helicóptero en Reus, y Almería, pero la distancia con Valencia hace que el tiempo de respuesta de estas bases sea excesivo, porque las actuaciones que necesitan de actuación rápida en toda la costa valenciana sería muy retrasado su tiempo de exposición porque el desplazamiento de un helicóptero tarda entre una hora y una hora y 20 minutos.

No están en contra de ampliar Palma de Mallorca, pero no a costa de recortar el servicio a otra población

No son los únicos que piden que no se lleve a cabo este cambio: Los pescadores también reclaman que el Gobierno no suprima el helicóptero de salvamento marítimo de Valencia. Manuel Albiol, secretario de la Federación de Cofradías de Pescadores de la provincia de Castellón, recuerda que "el trabajo del marinero todo el mundo sabe lo arriesgado que es; hay accidentes que requieren que la atención sea inmediata y eso solo lo puede asegurar el helicóptero", lo que lleva a que estos muestren su rechazo a esta medida.

La Comunitat tiene una línea de costa de más de 500 kilómetros, más de 5.000 amarres deportivos y más de 40 puertos, la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.