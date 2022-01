Salvador Navarro reelegido presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV)

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha celebrado su asamblea electoral enla que SAlvador Navarro ha rido reelegido presidnete de la Confederación para los próximos cuatro años, cargo que ocupa desde 2017. Salvador Navarro ha participado de forma telemática en la Asamblea ya que a primera hora de la mañana informaba en sus redes sociales que era positivo por coronavirus aunque también avisaba que su estado de salud era bueno.

Esta mañana he dado positivo en COVID-19. Me encuentro bien, pero no podré estar en la Asamblea Electoral de la CEV, de forma presencial.



Me dirigiré a la Asamblea por videoconferencia.



Cuidaos.