Rus sobre la condena a Benavent: "Ya se apañará. Quien la haga que la pague"

El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus han afirmado sobre la condena al exgerente de la empresa pública de la Diputación de Valencia Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, que "ya se apañará".



"Yo siempre he dicho que quien la hace que la pague", ha señalado a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde se celebra la tercera sesión del juicio contra él y otros dirigentes por la contratación de personal en empresas públicas que supuestamente no acudía a su puesto de trabajo, sino que desempeñaba otras funciones.



Tras afirmar que no ha leído la sentencia, pues ya tiene bastante con lo suyo, Rus ha confiado en poder declarar este miércoles y ha considerado que ya lleva "demasiados días" esperando.



Benavent ha sido condenado por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, a siete años y 10 meses de prisión, en el primero de los juicios del caso Imelsa, en el que el PP -responsable civil- y el exvicepresidente de la Diputación Juan José Medina han quedado absueltos.