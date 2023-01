Rus señala a Pérez Garijo como autora del "montaje político" del caso Imelsa

El expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus ha señalado este jueves a la dirigente de Esquerra Unida y actual consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, como autora del "montaje político" que, a su juicio, es el caso Imelsa, organizado para liquidarle a él y al PP.



"El montaje político lo hizo la consellera y el suegro", ha afirmado Rus en declaraciones a los periodistas a su salida del juicio, en referencia a Pérez Garijo, que fue quien llevó a la Fiscalía las grabaciones que dieron origen al caso, y al suegro del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, quien sacó a la luz esas grabaciones.



El ex alto cargo del PP ha afirmado que Pérez Garijo, que entonces era consejera de Imelsa, cambió el contenido de la memoria portátil o "pendrive" en el que estaban las grabaciones, y "mandó lo que dio a gana" a los medios de comunicación y luego a la Fiscalía. "Se demostrará que la cadena de custodia se la han pasado por el forro", ha dicho.



Rus ha insistido en que este jueves se ha mostrado que todo esto es un montaje para intentar liquidarle políticamente "porque sabían que si liquidan a Rus liquidaban al PP de la provincia de Valencia y de la Comunitat Valenciana".



Preguntado por quién le quería liquidar, ha dicho que todavía no lo va a decir pero que dentro de unos días esta persona acudirá al juicio, aunque después ha atribuido todo el "montaje político" a Pérez Garijo.



"Todo se preparó para lanzarlo antes de la elecciones para que el PP fuera un desastre. Eso lo tengo todo. Ya lo diré", ha señalado el ex dirigente popular.



También ha apuntando como responsables al suegro de Benavent y al propio exgerente de Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", y ha dicho que aún está esperando que alguien diga que se ha llevado un céntimo.



Además, ha señalado que el entonces fiscal anticorrupción Vicente Torres era conocedor de este montaje, y a los dos años fue "ascendido a los cielos" como miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, a propuesta de Esquerra Unida, la coalición a la que pertenece la consellera de Transparencia.



Rus se ha mostrado "muy satisfecho" con la sesión del juicio pues considera que se ha demostrado que él no tenía ninguna potestad para contratar, sino que lo hacían el gerente de Imelsa y los dos consejeros delegados que hubo mientras él era presidente de la Diputación y a los que le sorprende que no se haya llamado en esta causa.



Sobre Marcos Benavent, ha dicho que la misma credibilidad tenía antes, cuando decía que todo estaba mal, que ahora, que dice que todo está bien, y ha lamentado que se haya montado este "lío" por tres personas contratadas por Imelsa.



"Han armado un lío como si fueran los ERE de Andalucía. Aquí están todos locos", ha asegurado.