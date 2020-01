Un roscón de 6 metro para recibir a los Reyes

Un roscón de reyes de seis metros ocupará este viernes, 3 de enero, la plaza Puerta del Sol de Utiel, Valencia, para endulzar la espera hasta la llegada de sus majestades de Oriente la noche del próximo domingo al lunes.

El dulce típico de Reyes se podrá degustar a partir de las 17.30 horas, destinado a todas las personas que quieran compartir esta merienda especial de Navidad con su familia, amigos o con cualquier ser querido.

Se trata de un postre en formato extragrande que ha sido donado por la empresa especializada en panadería y pastelería La Tahona de Utiel, que por primera vez prepara una elaboración de estas dimensiones. 6 metros para que nadie se quede sin probar el ducle que, sin duda, amenizará la espera, sobre todo para los más pequeños.

El roscón, de seis metros de largo por dos de ancho, endulzará los paladares de más de mil personas para disfrutar de una merienda especial de Reyes, con chocolate caliente incluido para reconfortar una gélida tarde de invierno, destaca el consistorio en un comunicado.

Aunque la tradición marca que una figura de cerámica y un haba estén en el interior, este postre gigante traerá varias figuras para que los más pequeños no se queden sin su regalo sorpresa. Eso sí, que no cunda el pánico, a la persona, o personas, que se encuentren con el haba en el interior del roscón no deberán abonar el coste que este tiene, como manda la tradición.

Adultos y niños están invitados esta tarde en la plaza Puerta del Sol de Utiel a partir de las 17:30. No te quedes sin tu trozo de roscón y la buena compañía que tu elijas tener en una tarde mágica a pie de calle.