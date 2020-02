RockFM presenta los conciertos de Fallas 2020

RockFM te presenta los conciertos de Fallas 2020 con la celebración del 50º Aniversario del gran hito musical Woodstock. Un concierto único para el que se ha confeccionado una banda de músicos de primera línea así como cantantes de diferentes formaciones que se unirán para tocar y cantar temas que sonaron hace 50 años. Podremos disfrutar de Joe Cocker, Janis Joplin, The Band, The Who o Jefferson Airplane entre otros muchos.

Bajo el nombre de Peace & Rock & Fallas Valencia tomarán parte los siguientes cantantes: Carlos Tarque (M-Clan), Aurora García (Aurora and the Betrayers), Germán Salto (Salto), Toño López (The Soul Jacket), Cristina Saiz, Merche Cardoso, Juan Ferro, Junior Mackenzie, Costa Oeste (Dani Merino, Peter Abels, Pit Idoyaga) y Julián Maeso.

La banda estará formada por: Luis Pinel (Aurora and the Betrayers), Iñigo Bregel, Germán Herrero y Andrea Conti (Los Estanques), Pablo Perez (Bellrays), Ricky Villabona (Runaway Lovers), Jokin Salaverria (Sotomonte), Diego Jimenez y Luis Saler (Zulu Men).

El concierto será el viernes 6 de marzo en los Jardines de Viveros a partir de las 20:00 horas. Las entradas estarán disponibles proximamente.

Recordamos que el año pasado RockFM ganó el premio Ondas al mejor podcast con "Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo". Una serie original de cuatro episodios en la que por primera vez se abordaba en nuestro país el legado del mítico festival. "Por su profundidad y ambición en la contextualización de un hito de la cultura", señalaba el fallo.

Además de esta cita, el sábado 7 de marzo podremos disfrutar de la fiesta de presentación de El Pirata Rock con las actuaciones de SFDK, Green Valley, Kaze y Nativa. el festival se celebra en Gandía durante el mes de Julio pero en fallas se podrá abrir el apetito con estos conciertos.

Amstel tendrá su concierto el jueves 5 de marzo en los Jardines de Viveros. Ley Dj, Second y Varry Brava son los artistas que estarán actuando. Para asistir de forma gratuita has de conseguir tu invitación reuniendo 10 códigos en cualquier tercio de Amstel. Todos los supermercados, bares y restaurantes tendrán estos códigos. Al reunir los 10 podrás canjearlos en la página web de Amstel por una invitación.