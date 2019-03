ROCK FM VALENCIA LLENA VIVEROS CON LAS MEJORES VOCES FEMENINAS PARA RENDIR HOMENAJE A LA MUJER

Lleno absoluto en Jardines de Viveros con el espectáculo de RockFM Valencia She Will Rock You, que por primera vez ha hecho posible que las mejores voces femeninas del país interpreten los clásicos de Queen en el Día Internacional de la Mujer.

Los miles de asistentes han disfrutado de un espectáculo único con música en directo y las voces de Aurora García líder de Aurora & The Betrayers, Michele McCain, Belén Arjona, la británica Jessica Williams y la soprano Alba Fernández.

Todas ellas acompañadas de la inigualable banda oficial de She Will Rock You: Angie Lófer, teclista; Carmen Niño, bajista; Maylin J. Johoy, batería; Cristina Pena, guitarrista.

She Will Rock You ha supuesto el mejor colofón a un día en el que la mujer ha sido la gran protagonista. Valencia no sólo se ha volcado con las diferentes iniciativas con motivo del Día Internacional de la Mujer, sino que también se ha sumado a este espectáculo único, llenando Jardines de Viveros y logrando que el ambiente sea de auténtico empoderamiento de la mujer.

La emisora musical, Rock FM Valencia no solo ha llevado a cabo esta iniciativa para celebrar el Dia internacional de la mujer, sino que además, a lo largo de todo el día en Jardines de Viveros ha tenido lugar la V Muestra de Arte Urbano Rock&Woman en la que 25 artistas urbanos han plasmado el papel de la mujer en la música.