Rock FM presenta los únicos conciertos de Fallas 2020

Rock FM rendirá tributo al emblemático festival británico Woodstock el próximo viernes 6 de marzo en Jardines de Viveros. Como cada año la emisora musical será la encargada de ofrecer el concierto de fallas para congregar a miles de personas entorno a un concierto único para el que se ha confeccionado una banda de músicos de primera línea así como cantantes de diferentes formaciones que se unirán para tocar y cantar los temas que sonaron hace 50 años. Podremos disfrutar de las canciones de Joe Cocker, Janis Joplin, The Band, The Who o Jefferson Airplane entre otros muchos.

Bajo el nombre de Peace & Rock & Fallas Valencia pasarán por el emblemático escenario de Viveros artistas de la talla de Carlos Tarque (M-Clan), Aurora García (Aurora and the Betrayers), Germán Salto (Salto), Toño López (The Soul Jacket), Cristina Saiz, Merche Cardoso, Juan Ferro, Junior Mackenzie, Costa Oeste (Dani Merino, Peter Abels, Pit Idoyaga) y Julián Maeso. Más de dos horas de concierto que darán comienzo a partir de las 22.30 horas. La entrada será hasta completar aforo y las puertas se abrirán al público a partir de las 20.00 horas

La banda por su parte estará formada por: Luis Pinel (Aurora and the Betrayers), Iñigo Bregel, Germán Herrero y Andrea Conti (Los Estanques), Pablo Perez (Bellrays), Ricky Villabona (Runaway Lovers), Jokin Salaverria (Sotomonte), Diego Jimenez y Luis Saler (Zulu Men).

RECOGIDA DE INVITACIONES

Las invitaciones se pueden recoger de manera totalmente gratuita desde hoy mismo en los diferentes puntos de recogida

Corte Inglés de Valencia: puntos de música y moda joven

de Valencia: puntos de música y moda joven Red de tiendas Electrodomésticos Milar en Valencia

Centro Comercial Arena Multiespacio

Muebles La Fábrica, Avenida del Cid 2

Avenida del Cid 2 Centro Comercial Aqua Multiespacio

Rock FM, Pasaje Doctor Serra N2 5ª planta en horario de 09 a 14 y de 15 a 19 horas de lunes a viernes.

Cartel concierto de Fallas 2020 Rock FMRock FM Valencia

UN FESTIVAL DE PREMIO ONDAS

Cabe recordar que la vinculación de RockFM con el festival viene de largo ya que el año pasado la emisora se alzó con el premio Ondas al mejor podcast con "Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo".

Una serie original de cuatro episodios en la que por primera vez se abordaba en nuestro país el legado del mítico festival. "Por su profundidad y ambición en la contextualización de un hito de la cultura", señalaba el fallo.