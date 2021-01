Roberto Leal: "me he metido en algún 'fragao' en redes pero ahora relativizo mucho

Con más de medio millón de seguidores, solo en Instagram, el presentador afirma en los micrófonos de COPE MÁS Valencia que "todo comunicador o profesional del mundo de la tele tiene que estar y al final es una buena herramienta siempre y cuando sepas usarla y sobre todo relativizar. Lo que hay que saber es la diferencia entre los seguidores de Instagram y Twitter ya que no tienen nada que ver principalmente en cómo se toman lo que piensas y lo que dices".

Antes lo que te llegaba era lo que te comentaba la gente por la calle

Roberto Leal comenzó su andadura televisiva como reportero y con un contexto donde las redes sociales no tenían tanta importancia. Sobre este asunto el presentador recuerda que "antes lo que te llegaba era lo que te comentaba la gente por la calle y normalmente era cariñoso pero ahora es verdad que estamos más conectados pero hay que saber darle la importancia que tienen las cosas y si te lo tomas muy a pecho tenemos un problema".

En cuanto a su estrategia en los perfiles de las diferentes plataformas, Leal reconoce que no sigue ningún patrón o estrategia, "se trata de ser una persona lo más natural y sincera posible. Quien conecta contigo es porque le aportas cosas tuyas. Si te estás engañando en redes sociales a ti mismo y eso acaba explotando en la cara".

LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN SU FACETA PROFESIONAL

Remedios Cervantes le pregunta al presentador por cómo pueden afectar a su faceta profesional las redes sociales y éste es consciente de que "hay muchos seguidores que aportan, me gusta escuchar a las redes sociales , no todo lo que hay es malo o son críticas que van a destrozarte. Esto lo aprendí en mi época de Operación Triunfo que había gente que nos decía hasta que los concursantes desenchufaran la plancha o apagaran el grifo", recuerda Leal.

Leal reconoce que "hay momentos que las redes me sobrepasan y no tengo tiempo de contestar pero intento escuchar siempre".

En cuanto al eco que los medios convencionales hacen de los titulares que deja Robero Leal en sus perfiles sociales el comunicador es consciente que en su día se metió en "algunos fregaos pero no me gusta mucho. Este tipo de situaciones que se salen de lo habitual no benefician a nadie. Que la gente esté pendiente del zaska es algo que me aburre soberanamente. He llegado a tener una relación muy sana con Twitter; nunca fue tóxica pero ahora no le doy tanta importancia como antes", reconoce.

Sobre su futuro en el mundo online Roberto Leal se propone abrirse camino en Twitch. "El año pasado fue el de TikTok y este año es el de Twitch y creo que es interesante porque hay que saber de todo y no sabemos hacia dónde se va a desarrollar el mundo digital y hay muchas posibilidades de seguir aprendiendo".