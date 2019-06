Riesgo de incendio: qué no debemos hacer y cómo denunciar si vemos alguna de las actividades prohibidas

La primera ola de calor del verano empieza a llegar hoy a nuestra Comunitat Valenciana con termómetros en ascenso y máximas de hasta 37 grados en puntos como Ontinyent. Ante esta situación la preemergencia por incendios forestales se ha elevado a nivel rojo - extremo - en la mayor parte del territorio.

Medidas preventivas en las zonas forestales y en una franja alrededor de 500 m

- No arrojar fósforos, colillas ni encender fuego para cocinar fuera de los lugares preparados y autorizados al efecto.

- Únicamente se puede hacer fuego en las zonas habilitadas y autorizadas (paelleros).

- Los días de preemergencia de nivel 3 (alerta máxima), está prohibido hacer cualquier tipo de fuego.

- No depositar basuras o cualquier otro tipo de desecho.

- No usar cohetes, petardos o similares y cualquier otro artilugio que contenga fuego.

- Con carácter general queda prohibida la quema de restos agrícolas o forestales desde el 1 de julio al 30 de septiembre, si bien en función del riesgo de cada año este periodo puede ser ampliado.

- Cuando el nivel de preemergencia por incendios forestales se declare nivel 3, quedan prohibidas todas las quemas de restos agrícolas y forestales, aunque tengas autorización de quema.

- Si ya has empezado a quemar y cambias las condiciones de viento, es obligatorio finalizar la quema. No te arriesgues y apaga el fuego cuanto antes.

- Ten en cuenta que cualquier actividad que requiera la utilización de fuego, entraña un riesgo y es susceptible de provocar un incendio forestal. Si tomas las medidas de prevención adecuadas, el riesgo se reduce considerablemente.

Desde la página de emergencias también nos recomiendan qué hacer durante un incendio si te encuentras en una casa en el monte y el fuego se acerca a ella impidiendo tu huida:

- Si tienes mangueras, déjalas abiertas y dirigidas hacia el tejado.

- Cierra las puertas, ventanas y persianas. Descuelga las cortinas.

- Permanece en la casa, es el sitio más seguro, si te ves obligado a salir cúbrete la mayor parte de la piel para protegerte del calor radiante.

- Ponte ropa de algodón y que cubra toda la superficie del cuerpo. Moja la ropa con agua.

- Desconecta cualquier suministro de combustible (gas, gas-oil,...)

- Permanece atento a las recomendaciones de las autoridades, recuerda que puede fallar la luz, dispón de algún medio para mantenerte comunicado y recibir información (radio, teléfono).

- Si te encuentras en un coche y te ves rodeado por el fuego:

- No conduzcas a ciegas a través del humo denso, enciende los faros y los intermitentes.

- Si te ves obligado a parar, busca un sitio para detenerte donde el suelo esté limpio de vegetación y detén el motor.

- Cierra las ventanillas y puntos de ventilación y échate al suelo del coche.

- Si tienes que salir, procura que la mayor parte de tu piel esté cubierta.

- Si caminas a pie por el monte y hay un incendio en las proximidades:

- Intenta alejarte del incendio, trata de pasar a zona ya quemada por los laterales, apartándote de la zona por donde avanza el fuego, buscando ladera abajo la cola del incendio.

-Si el fuego te rodea, trata de permanecer en terreno sin vegetación o ya quemado.

- No corras ladera arriba a menos que sepas que existe un lugar seguro.

- No intentes cruzar las llamas, salvo que veas claramente lo que hay detrás de ellas.

- Si te ves cercado intenta protegerte de la radiación, echándote al suelo detrás de una gran roca, un tronco o una depresión, cubriéndote con tierra o arena; refúgiate en hoyos o arroyos; evita depósitos elevados de agua que se calentarán por el incendio.

Tal y como confirman desde el emergencias a COPE Más Valencia "la mejor acción contra el fuego es la prevención, si vemos a alguien realizando actividades que puedan provocar incendios y que están prohibidas lo mejor es llamar al 112 para alertar de las misma."