Ricardo Caballer triunfa con la 'mascletà' del futuro a pesar del viento

El pirotécnico Ricardo Caballer ha llevado este miércoles a la plaza del Ayuntamiento de València la 'mascletà' del futuro, de nueva generación: sin mechas, 100% eléctrica y controlada por una quincena de ordenadores que ha brotado desde todos los puntos del recinto. Un espectáculo que, según su autor, "cambia totalmente el concepto" del disparo tradicional y que ha logrado vencer al mal tiempo este 15 de marzo.

Los fuertes vientos en la capital del Turia -- de hasta 58 kilómetros por hora-- han tenido en vilo a los falleros toda la mañana y han amenazado el espectáculo. Si bien obligaron a suspender el disparo del lunes, Caballer ha montado en la plaza y ha mantenido la esperanza. La confirmación definitiva se producía a poco más de media hora del inicio, cuando una última comprobación técnica por parte de los bomberos a las 13.30 horas daba el visto bueno a la seguridad del disparo de la pirotecnia Ricasa, de Godella (Valencia).

Y finalmente, a las 14 horas, la innovación que Caballer tenía en mete desde hace años ha tomado la plaza, precisa, ensordecedora y colorida. El humo, entre destellos de color, ha cubierto por completo la explanada.

En seis minutos y cuatro segundos, exactamente la duración prevista, han atronado 229 kilos de pólvora y 4.834 líneas, con el apoyo de 14 ordenadores. Se han empleado 5.000 artículos, cada uno de ellos con su inflamador programado, lo que ha permitido disparar desde todos el puntos del recinto en todo momento. El terremoto final se ha producido de lado a lado de la plaza, con un total de 56 posiciones. El humo, entre destellos de color, ha cubierto por completo la explanada.

Cuando Caballer ha saludado desde el balcón al público, la plaza se ha rendido en aplausos. Y al tratar de explicar a los periodistas la 'mascletà' que habían presenciado, ha admitido: "No sé cómo llamarla, al final esto es el futuro".

"Siempre me ha gustado innovar, pero siempre me ha gustado la pirotecnia. Muchos dicen que para sustituir a la pirotecnia hace falta el láser, el 'mapping' o los drones. Yo lo único que creo que se mantiene durante cientos de años es la pirotecnia, lo otro va desapareciendo o siempre está bien como acompañamiento, pero el rey del espectáculo para mí es la pirotecnia", ha asegurado.

No obstante, Caballer "quería arriesgar, hacer cosas nuevas" y llevarlas a cabo "en el mejor sitio de España que es este". "Al final, tenemos que arriesgar, hacer cosas nuevas, si nos quedamos siempre igual al final no cambiamos; y a veces hay que fallar, pero bueno, yo en València no quería fallar, eso lo tenía claro", ha señalado, y ha añadido: "Llevaba tiempo pensando en hacer un cambio, años, pero atreverse en València a cambiar lo tradicional que es la 'mascletà' por algo totalmente novedoso y con el concepto totalmente cambiado..."

A pesar de llevar años ideando el espectáculo, en realidad lo ha visto "muy tranquilo porque lo tenía todo controlado", lloviese o hubiese vendaval. Aunque tras la suspensión de la 'mascletà' del día anterior, sí admite que ha supuesto "25.000 veces más de alegría" por "haberlo podido hacer, porque hay mucha faena detrás".

"Lo difícil era cambiar totalmente el concepto pero manteniendo el ritmo, e incluso pudiendo mejorarlo con el ordenador, porque no pierdes ningún trueno", ha detallado. El resultado "ha salido mejor" de lo que esperaba. "Me ha sorprendido, no tenía tan claro que fuera a salir así", ha celebrado.