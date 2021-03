Ribó sugiere al Consejo Escolar que los días de Fallas sean lectivos en València

El alcalde de València, Joan Ribó ha sugerido al Consejo Escolar que se reunirá el próximo jueves, si puede "cambiar estos días de no clase a otras fechas como adelanatr las vacaciones, por ejemplo, o añadir un día a un puente". Y es que, el primer edil considera que "sería lo mejor porque los niños sin clases es estas fechas es un indicador de una fiesta que no existe y no es lo más recomendable en una pandemia".

Ribó también ha explicado que ya trasladó al president de la Generalitat, Ximo Puig, que su recomendación de que los días asociados tradicionalmente a las fiestas fueran lectivos llegaba "tarde", porque ya se había celebrado la reunión del Consejo Escolar que había acordado mantener como festivos los relativos a las Fallas.

En este sentifo sostiene que la decisión del Consejo Escolar, en el que están representados padres, profesores y el Ayuntamiento, es "vinculante, a menos que haya una decisión por criterios sanitarios, a un nivel superior que el ámbito municipal".

Sin embargo, ha reconocido que "hay tiempo para poder arreglarlo" porque esta semana se va a convocar una nueva reunión del Consejo Escolar, aunque ha recordado que es "preceptivo en este ayuntamiento" que la decisión la adopte este organismo.