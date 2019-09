Ribó sobre el derribo de Forn de Barraca: "No era necesario"

El alcalde de València ha manifestado hoy su malestar por los hechos registrados ante la demolición del Forn de Barraca, en el marco de las obras de ampliación de la V-21, un proyecto que se ha retomado esta mañana, y que ha producido un enfrentamiento entre los agentes de seguridad y las personas que se oponen a la desaparición de este inmueble histórico.

«No era necesario», ha subrayado Joan Ribó, quien ha reiterado su postura en favor de «ampliar la entrada y no la salida de la vía rodada: con esto era suficiente», ha asegurado. «Desde un inicio nos hemos opuesto a la ampliación de la V21 en la salida de València, porque si bien es cierto que a en la entrada a la ciudad se forman atascos, en la salida no los hay», ha explicado el alcalde.

Ribó ha recordado que el Gobierno Municipal ya planteó esta cuestión en su momento ante el Ministerio de Fomento, que es el promotor de este proyecto. El Ayuntamiento incluso propuso una alternativa que conseguía salvar hasta el 60% del ámbito de huerta que quedará arrasada con el proyecto del Ministerio para ampliar la autovía. «Desde el primer día hemos sido bien claros en el Ayuntamiento, y no nos hemos quedado de brazos cruzados», ha asegurado el primer edil

El alcalde ha valorado que gracias a ello se ha logrado reducir el impacto, «pero sigue siendo un impacto importante, y yo deploro los hechos de hoy, que no me parece en absoluto positivos», ha añadido, y que se producen «precisamente en la jornada en la que conmemoramos el Día del Medio Ambiente, lo cual constituye un mal simbolismo».