Ribó, sobre el COVID-19 en Valencia: “No a la alarma, sí a la precaución”

Lejos de batirse en retirada, el COVID-19 continúa avanzando y creciendo por la Comunidad Valenciana, aunque, eso sí, a un ritmo menor que en otras zonas del país, como, por ejemplo, Aragón y Cataluña. De acuerdo con la última actualización de la Conselleria de Sanidad, los nuevos casos de coronavirus durante las últimas horas han sido 79, de los cuales 36 se localizan únicamente en la provincia de Valencia. Con todo, la ciudad de Valencia no logra zafarse del incremento generalizado de casos de COVID-19 en el territorio valenciano y se convierte en uno de los municipios con un mayor número de casos, principalmente, por su gran población en tanto en cuanto Valencia es la localidad más poblada de la Comunidad - y la tercera del país -.

Ante este escenario de incertidumbre generalizada, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha querido enviar un mensaje tanto de advertencia como de llamada a la calma a la ciudadanía valenciana. “Aquí, de momento, la cosa no está para una alarma, pero está para tener mucha precaución”, ha analizado Ribó ante preguntas de los medios de comunicación. “Estamos en un momento en que, si no vigilamos, la cosa puede empeorar. Los datos no van mal pero podrían ir mejor”, ha puntualizado el alcalde de la capital valenciana.

Más concretamente, el alcalde Joan Ribó ha querido centrar la atención de su comparecencia en el ocio nocturno, sector que se ha convertido en el principal foco de infección de COVID-19 en el conjunto de la Comunidad Valenciana durante las últimas fechas. En este sentido, ha lanzado igualmente un mensaje de precaución y de respeto a los jóvenes valencianos en sus salidas nocturnas a discotecas, pubs y otros tipos de locales de ocio nocturno.